Odziv vladajočih na protest stranke SDS: To je bil shod bolečine

"Jaz bi rekel, da je to bil shod bolečine. Ta bolečina je oblast. Očitno ne morejo preboleti, da so volivke in volivci pred dvema letoma izbrali drugo oblast," je danes shod komentiral podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Arčon Janši očita, da je v svojem govoru zavajal. "Mi smo v času, ko ni bilo inflacije, tistim z najnižjimi pokojninami razdelili draginjske dodatke. Oni pa niso sposobni pokojnine uskladiti niti z visoko inflacijo," je včeraj dejal Janša. A kot odgovarja Arčon, je aktualna vlada poskrbela za največjo uskladitev pokojnin v zgodovini.

Pokojnine so se sicer z novim letom uskladile za 8,8 odstotka, kar pomeni, da najnižja pokojnina za polno delovno dobo znaša 750 evrov.