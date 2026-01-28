Preiskovalna komisija o financiranju medijev SDS: več kot 131.000 evrov Žanu Janši

Parlamentarna preiskovalna komisija je že v vmesnih poročilih glede sheme preusmerjanja državnega denarja in denarja podjetij, ki so bila odvisna od države in javnih sredstev, v propagandni aparat stranke SDS, ugotovila ključno vlogo državnega Telekoma. Ta je takoj potem, ko je SDS marca 2020 prevzela oblast, spremenil večletno stališče do financiranja televizije Nova24TV in z njo sklenil dogovor, ki je po ugotovitvah komisije predstavljal pomemben finančni vir za televizijo in je pokrival približno tretjino njenega proračuna.

Nova24TV in z njo povezana podjetja so se financirala tudi iz drugih virov – za nekatere je komisija že v prejšnjih vmesnih poročilih ugotovila, da so bili sporni. Osrednja strankarska medija Nova24TV in Demokracija imata številne "satelitske" portale, ki z njima delujejo usklajeno. Na prvi pogled gre za neodvisne novičarske portale (Utrip Ljubljane, E-maribor, Primorska24, Moja Dolenjska ...), ki objavljajo novice iz posameznih regij, a objavljajo vsebine, ki so enake ali zelo podobne tistim na Nova24TV in Demokracija. Lastniško in finančno so povezani z omenjenima medijema, kar potrjuje, da se tudi za tem omrežjem skriva SDS, opominja komisija.

Janez Janša FOTO: Damjan Žibert

Krepko povečani prejemki Jožeta Biščaka in Borisa Tomašiča

Za usklajeno delovanje strankarskih medijev sta bila ključna Boris Tomašič, danes lastnik Nova24TV in Demokracije, ter Jože Biščak, nekdanji direktor in urednik Demokracije. Komisija ugotavlja, da sta imela od tega tudi izjemne finančne koristi, saj sta bila oba že v začetku leta 2020 dobro plačana, nato pa so se njuni prejemki v obdobju 2020-2022 skokovito povečali in sovpadali z večjimi spornimi prilivi v podjetja in intenzivno vsebinsko kampanjo v korist SDS. Denar pa ni prihajal iz enega samega vira, pač pa iz različnih smeri – državnih podjetij, oglaševalskih agencij in drugih posrednikov, povezanih z SDS, ugotavlja vmesno poročilo komisije, ki smo ga pridobili.

Odzivi vpletenih akterjev in dodatne podrobnosti pa nocoj v oddaji 24UR ob 18.55!

Tako je Biščak v obdobju od marca do maja 2020 prejemal manj kot tisoč evrov neto mesečnih prejemkov, od junija 2020 pa so se nakazila krepko zvišala. Najvišji skupni znesek je bil maja 2021, ko je iz treh virov (Nova obzorja, Nova24TV in Giedon) prejel skoraj 7000 evrov neto. V celotnem obdobju je v povprečju prejemal okoli 3.500 evrov na mesec. Tomašič pa je še aprila 2020 od podjetja Nova hiša prejel dobrih 1400 evrov neto, od družbe Nova24TV pa na s. p. dodatnih 2.400 evrov, skupno torej okoli 3.800 evrov. Od maja 2020 naprej so se nakazila krepko zvišala. Najvišji skupni znesek je bil aprila 2021, ko je iz treh virov (Nova obzorja, Nova24TV in Nova hiša) prejel več kot 16.500 evrov, od tega dobro polovico na s. p. V celotnem obdobju je v povprečju prejemal okoli 7.170 evrov na mesec. "Iz tega izhaja, da Biščak in Tomašič nista bila le urednika in direktorja, bila sta ključna upravljavca propagandnega sistema, ki je deloval v korist SDS, ta pa mu je v obdobju 2020-2022 zagotavljala obsežne dodatne finančne vire. Od tega sta imela ogromno finančno korist," ugotavlja komisija.

Izplačila Žanu Janši: več kot 131 tisoč evrov v dveh letih

Predmet podrobne analize komisije je bil tudi Žan Janša, najstarejši sin Janeza Janše. Od 2007 do 2014 je bil zaposlen v podjetju Marand, katerega lastnik je Andrej Marčič, s katerim je Janša vrsto let na Mavriciju igral golf. Zatem je odšel v Bruselj, kjer je s srednješolsko izobrazbo postal asistent danes pokojne evropske poslanke SDS Patricije Šulin. Nato je delal še v pisarni dveh evropskih poslancev SDS.

Po vrnitvi iz Bruslja je začel delati za podjetje Nova obzorja, izdajatelja strankarskega tednika Demokracija. Od leta 2020 je samostojni podjetnik, novembra istega leta je registriral status s. p., ki deluje pod imenom Invertus in prek katerega se ukvarja z informacijskimi rešitvami. Avgusta 2021 je odprl še podjetje Inverting, ki naj bi se ukvarjalo z "obratovanjem spletnih portalov". Junija 2023 je postalo zavezanec za DDV. Podjetje je v letu 2024 ustvarilo 51.244 evrov prihodkov in 3.500 evrov dobička.

Preiskovalna komisija je vse informacije želela preveriti pri Žanu Janši in ga kot pričo povabila na sejo, vendar se zaslišanj brez pojasnil kar šestkrat ni udeležil in ni dvignil pošte. Da zadeve ne komentira, je danes povedal tudi našemu novinarju Anžetu Božiču.

A preiskovalna komisija je ugotovila, da podjetja Žana Janše ne delujejo na trgu, temveč njihov glavni finančni vir predstavlja medijsko in drugo poslovno omrežje, ki ga obvladuje SDS. "Zanj pa je preiskovalna komisija v preteklosti že dokazala, da prihodke v veliki meri pridobiva na sporen način." Po podatkih komisije je Žan Janša od marca 2020 do aprila 2022 prejel finančna sredstva iz naslednjih naslovov: - od podjetja NovaTV24.si (NTV24.si): 17.750 evrov,

- od podjetja Nova hiša: 10.250 evrov,

- od podjetja Nova obzorja: nekaj več kot 30.200 evrov,

- z naslova redne zaposlitve v Nova obzorja (od septembra 2021): približno 12.400 evrov,

- od podjetja FlawlessCode (ki je istočasno poslovalo z občino Murska Sobota v večmilijonskih nepremičninskih in infrastrukturnih projektih) nekaj več kot 12.000 evrov v sedmih mesecih,

- od agencije Herman Partnerji: 13.500 evrov v sedmih mesecih (isti dnevi nakazil kažejo časovno ujemanje z nakazili drugim subjektom iz omrežja medijev, povezanega s SDS),

- od podjetja Triforce Ventures (start-up, ki je v letih 2020–2022 skoraj v celoti posloval z NovoTV24.si, Novo hišo in Novimi obzorji) okoli 16.000 evrov v letu 2021 in 19.000 evrov v prvi polovici 2022. V obdobju od marca 2020 do aprila 2022 je imel torej Žan Janša oz. njegova podjetja za nekaj več kot 131.000 evrov prejemkov, v povprečju to pomeni dobrih 5.000 evrov na mesec. "Oseba, ki prej ni imela nobenih pomembnejših funkcij ali poslovne kariere, je kar naenkrat dobila ključni položaj v propagandnem aparatu SDS. Prejemala je denar iz številnih virov, v zneskih, ki jih ni mogoče pojasniti. Sledi denarja kažejo, da se je tok začel v državnih podjetjih, nato pa prek več vmesnih členov oziroma posrednikov končal pri družini takratnega predsednika vlade. Gre za utemeljen sum, da so najvišji predstavniki oblasti izkoristili svoj politični vpliv za osebno obogatitev," je ob tem zapisala komisija. In še: ker sin predsednika vlade v času očetovega mandata posluje z državnimi podjetji oziroma javnimi proračunskimi porabniki, to predstavlja "šolski primer zlorabe političnega vpliva za zasebne koristi".

Satelitski portali: enotni vzorci financiranja in vsebine

Preiskovalna komisija je analizirala tudi 16 spletnih portalov, ki so delovali regionalno in objavljali vsebine, usklajene z uredniškimi linijami Nova24TV in Demokracije. Izdajatelji teh portalov so redno prejemali mesečna plačila od podjetja Nova hiša (običajno med 300 in 500 evrov na mesec), v nekaterih primerih (npr. ŽanStoritve, d. o. o.) tudi več kot 1.800 evrov, z dvigi pred volitvami 2022. Skoraj vsi članki v njih so povzemali iste teme, ton in retoriko. Delovali so usklajeno, kot nekakšna razširjena mreža lokalnih megafonov, kjer se je strankarsko sporočilo razširjalo pod krinko lokalnih novic, še piše komisija. Skupni imenovalec je, da niso nastopali kot neodvisni lokalni medij, ampak kot politično motivirano komunikacijsko orodje, ki je širilo enotno propagando. "Njihov namen je bil jasen: politično vplivanje." Komisija ugotavlja tudi, da večina portalov ni imela omembe vrednega oglaševanja in da obisk ni bil velik, kar sproža vprašanja o ekonomskem smislu izplačil.

Tamara Vonta FOTO: Bobo

NovaTV24 toži Tamaro Vonto