SDT doslej ni potrdil suma o kaznivih dejanjih policistov na protestih

Specializirano državno tožilstvo (SDT) se je odzvalo na poročanje portala Nova24TV, češ da je bilo ravnanje policistov med protesti leta 2021 v času prejšnje vlade sorazmerno in ni našlo sledi kaznivih dejanj. Kot pojasnjujejo, so ugotovili, da ni podan utemeljen sum, da so policisti storili kazniva dejanja, in ne, da ni sledi kaznivih dejanj. Razlogi za sum so namreč po njihovem mnenju bili podani, vendar zbrani dokazi niso izkazali utemeljenega suma, ki bi bil potreben za vložitev obtožnih aktov.

Ker so obravnavali več protestov v 27 zadevah in zoper okoli 70 policistov, ni bila sprejeta zgolj ena odločitev, pač pa 24, ki so jih sprejeli od marca 2021 do letošnjega marca.

Glede ugotovitev v zvezi z ravnanjem policistov na najbolj "vročem" protestnem shodu 5. oktobra 2021 pa so na SDT pojasnili, da v zvezi z njim še vedno prejemajo dokazno gradivo in zbirajo obvestila. Trenutno težko napovedo, kdaj bodo sprejete vse tožilske odločitve, načrtujejo pa, da vsaj do sodnih počitnic.