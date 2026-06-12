SDT s pritožbo nad izločitev dokazov v zadevi Satko Zovko

Kot so navedli na Specializiranem državnem tožilstvu, so pritožbo zoper sklep o izločitvi dokazov v zadevi Satko Zovko na Višje sodišče v Ljubljani vložili v sredo. Kot so pojasnili, je sodišče s sklepom presojalo obstoj pogojev za izdajo odredb za prikrite preiskovalne ukrepe. "Ti pogoji so bili v času izdaje odredb po mnenju tožilstva izpolnjeni," so izpostavili na SDT.

Sojenje za umor Satka Zovka FOTO: Aljoša Kravanja

Poudarjajo, da so bili prikriti preiskovalni ukrepi v tej zadevi odrejeni in izvrševani skladno z zakonom. "Z odločitvijo sodišča prve stopnje se zato ne strinjamo in menimo, da ta temelji na zmotni ugotovitvi dejanskega stanja in kršitvi določb zakona o kazenskem postopku," so navedli na tožilstvu. Poudarjajo tudi, da tožilstvo vseskozi usmerja policijo na način, da le-ta dokaze zbere zakonito in skladno z domačo in mednarodno sodno prakso. "Na takšen način je Specializirano državno tožilstvo RS postopalo tudi v predmetni zadevi," so dodali.

V sojenju prišlo do preobrata še pred glavno obravnavo