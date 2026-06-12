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Slovenija

SDT s pritožbo nad izločitev dokazov v zadevi Satko Zovko

Ljubljana, 12. 06. 2026 16.27 pred 42 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA Ne.M.
Sojenje za umor Satka Zovka

Specializirano državno tožilstvo (SDT) se je pritožilo na sklep ljubljanskega okrožnega sodišča o izločitvi dokazov v sojenju za umor Satka Zovka. Na SDT se namreč ne strinjajo z odločitvijo sodišča prve stopnje in menijo, da ta temelji na zmotni ugotovitvi dejanskega stanja in kršitvi določb zakona o kazenskem postopku.

Kot so navedli na Specializiranem državnem tožilstvu, so pritožbo zoper sklep o izločitvi dokazov v zadevi Satko Zovko na Višje sodišče v Ljubljani vložili v sredo.

Kot so pojasnili, je sodišče s sklepom presojalo obstoj pogojev za izdajo odredb za prikrite preiskovalne ukrepe. "Ti pogoji so bili v času izdaje odredb po mnenju tožilstva izpolnjeni," so izpostavili na SDT.

Sojenje za umor Satka Zovka
Sojenje za umor Satka Zovka
FOTO: Aljoša Kravanja

Poudarjajo, da so bili prikriti preiskovalni ukrepi v tej zadevi odrejeni in izvrševani skladno z zakonom. "Z odločitvijo sodišča prve stopnje se zato ne strinjamo in menimo, da ta temelji na zmotni ugotovitvi dejanskega stanja in kršitvi določb zakona o kazenskem postopku," so navedli na tožilstvu.

Poudarjajo tudi, da tožilstvo vseskozi usmerja policijo na način, da le-ta dokaze zbere zakonito in skladno z domačo in mednarodno sodno prakso. "Na takšen način je Specializirano državno tožilstvo RS postopalo tudi v predmetni zadevi," so dodali.

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V sojenju prišlo do preobrata še pred glavno obravnavo

Kot je nedavno poročal Dnevnik, je v sojenju zaradi umora Satka Zovka, ki je konec leta 2024 pretresel Slovenijo, še pred začetkom glavne obravnave prišlo do pomembnega preobrata.

Po navedbah časnika, ki se pri tem sklicuje na neuradne, a zanesljive informacije, je sodnik Gorazd Fabjančič sprejel sklep, s katerim je iz sodnega spisa zoper obtožene Dina Muzaferovića, Jako Berganta, Osmana Koštića, Vilija Sušnika in Rolanda Cretuja izločil več ključnih dokazov, ki so jih policisti pridobili s tajnim opazovanjem ter nato s hišnimi preiskavami.

Zovkovo truplo so 29. novembra 2024 našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Šest dni po umoru so v ljubljanskih Črnučah prijeli prve tri osumljence.

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KOMENTARJI5

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August Landmesser
12. 06. 2026 17.23
sedaj bo storilce branil matoz in bo zahteval izločitev še več dokazov, kot pri jansi....in potem bodo storilci še tožili državo = nas ...za odškodnino...
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-1
0 1
Gregc11
12. 06. 2026 17.21
tukaj pa vseeno menim da politika nima veze, ne levi in ne desni...tukaj gre za katastrofalno večletno opravljanje dela policije, tožilstva in sodišča...tam so skorumpirani še bolj kot politika...dokazi : postopkovne napake v tem primeru, včeraj nekdo nekoga v Ljubljani zabodel in nihče priprt, teden dni streljanje v Šmartnem in nihče priprt, arsenovič, jankovič, itd.- večkrat s prsti konkretno v marmeladi in nihče priprt ali zaprt,... itd no to jekatastrofa in prosim nikoli več naj mi nihče in nikoli ne reče da smo pravna države in pred zakonom vsi enaki, ker iz prve roke vem da temu ni tako
Odgovori
0 0
biggie33
12. 06. 2026 17.07
Kdor misli, da razni kavaški in škaljarski klani delujejo v Sloveniji brez privolitve slovenske politike, leve in desne, je zelo naiven..
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+2
2 0
AMZS
12. 06. 2026 16.56
Sodnika so mafijci verjetno dobil kje s prsti v marmeladi
Odgovori
+2
3 1
cecen
12. 06. 2026 17.08
Ali pa so kh zagrozili da bo našel svoj prst , roko... v marmeladah.
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+3
3 0
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