SDT: Tožilka je bila v odpoved osebnega varovanja prisiljena

Na specializiranem državnem tožilstvu so zapisali, da je tožilka Mateja Gončin večkrat ustno in pisno opozorila vodstvo Policije ter vodstvo Centra za varovanje in zaščito (CVZ) na zaznane nepravilnosti.

Prijave zoper vodstvo centra se sicer niso nanašale na način varovanja ali njegovo izvajanje, ampak so se nanašale na "neustrezen (žaljiv) odnos vodstva CVZ do tožilke in zaznane nepravilnosti, iz katerih izhajajo sumi kaznivih dejanj vodstva".

Generalni direktor Policije Senad Jusić in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sta odredila dva notranjevarnostna postopka nad delom vodstva CVZ. Še pred koncem nadzornih postopkov pa je vodstvo razpustilo celotno skupino varovanja tožilke ter ji dodelilo novo ekipo varnostnikov, pravijo na SDT.