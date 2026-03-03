Naslovnica
Slovenija

SDT vložilo obtožni predlog zoper Olaja in Juriča

Ljubljana, 03. 03. 2026 18.49 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
N.V. STA
Andrej Jurič

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je pretekli mesec vložilo obtožni predlog zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Antona Olaja in nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča, poroča Dnevnik. Očita jima šikaniranje na delovnem mestu zaradi premeščanja policistov v posebne delovne skupine v času prejšnje vlade.

SDT Juriča zaradi šikaniranja na delovnem mestu preganjajo po prvem odstavku 197. člena kazenskega zakonika, ki predpisuje zaporno kazen do dveh let za storilce, ki na delovnem mestu "s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzročijo drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost". Olaju pa grozi kazen do treh let zapora, saj mu tožilstvo očita enako kaznivo dejanje tudi po drugem odstavku, ki predpisuje višjo kazen za primere, ko ima šikaniranje "za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega", poroča Dnevnik.

Anton Olaj
Anton Olaj
FOTO: Bobo

Po neuradnih informacijah Dnevnika naj bi SDT preiskavo sprožil na podlagi prijave nekdanje generalne direktorice policije in kasnejše notranje ministrice Tatjane Bobnar, ki je bila v času tretje vlade Janeza Janševe ena izmed vodilnih policistov, ki so bili premeščeni v Tacen v delovno skupino za migracije.

Poleg nje so bili v posebne delovne skupine premeščeni tudi tedanji in aktualni direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič, tedanji direktor uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav in nekdanji pomočnik direktorja NPU David Antolovič. Bobnar je delovno skupino tedaj pred parlamentarno komisijo DZ označila za "farso in samo sebi namen".

Olaj je za Dnevnik pojasnil, da z obtožnim predlogom še ni seznanjen. "Zanikam, da bi v času vodenja policije kogar koli šikaniral. S sodelavci sem ravnal spoštljivo, kolegialno in strpno, skladno z določbami kodeksa policijske etike," je dodal.

anton olaj sdt preiskava

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
03. 03. 2026 20.00
Ali bo Bobnarjeva pri janšistih še tako čislana, ali pa bo deležna pogroma???
Odgovori
+1
1 0
zajebant1
03. 03. 2026 19.58
Kakšno kazen bo pol dobil golob in njegovi policijski šefi, ki so čistili janšizma
Odgovori
+0
1 1
jank
03. 03. 2026 20.02
Kdo je Bobnarjevo nagnal v odlagališče v Tacen??? Janšisti in nihče drugi!
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
03. 03. 2026 19.37
Obersturmfirer ni za nič drugega kriv., kakor za zaplinjevanje po navodilu Hojsla in Jufke!
Odgovori
+2
3 1
Slavko BabIč
03. 03. 2026 19.29
Kaj šele po 5 letih vlagate neko obtožnico proti sds policijski falangi! Sramota!
Odgovori
+0
2 2
