SDT vložilo obtožni predlog zoper Olaja in Juriča

SDT Juriča zaradi šikaniranja na delovnem mestu preganjajo po prvem odstavku 197. člena kazenskega zakonika, ki predpisuje zaporno kazen do dveh let za storilce, ki na delovnem mestu "s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzročijo drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost". Olaju pa grozi kazen do treh let zapora, saj mu tožilstvo očita enako kaznivo dejanje tudi po drugem odstavku, ki predpisuje višjo kazen za primere, ko ima šikaniranje "za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega", poroča Dnevnik.

Po neuradnih informacijah Dnevnika naj bi SDT preiskavo sprožil na podlagi prijave nekdanje generalne direktorice policije in kasnejše notranje ministrice Tatjane Bobnar, ki je bila v času tretje vlade Janeza Janševe ena izmed vodilnih policistov, ki so bili premeščeni v Tacen v delovno skupino za migracije.

Poleg nje so bili v posebne delovne skupine premeščeni tudi tedanji in aktualni direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič, tedanji direktor uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav in nekdanji pomočnik direktorja NPU David Antolovič. Bobnar je delovno skupino tedaj pred parlamentarno komisijo DZ označila za "farso in samo sebi namen".

Olaj je za Dnevnik pojasnil, da z obtožnim predlogom še ni seznanjen. "Zanikam, da bi v času vodenja policije kogar koli šikaniral. S sodelavci sem ravnal spoštljivo, kolegialno in strpno, skladno z določbami kodeksa policijske etike," je dodal.