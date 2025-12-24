SDT z obtožnico zoper šest policistov

Policija je namreč 8. decembra lani posredovala na Čopovi ulici v Ljubljani. Zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni kasneje je umrl v bolnišnici. Direktorat ministrstva za notranje zadeve je v presoji zakonitosti in strokovnosti policijskega postopka ugotovil, da so policisti zoper 37-letnika nesorazmerno in nestrokovno uporabili strokovni prijem davljenja, policisti pa so tudi opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo zoper vklenjenega.

Kot izhaja iz obvestila Specializiranega državnega tožilstva (SDT) o vložitvi neposredne obtožnice, ki ga je STA posredoval brat pokojnega, je Specializirano državno tožilstvo 22. decembra na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo neposredno obtožnico zoper šest policistov. Tožilec Primož Suknaič enemu policistu očita, da je s prisilnim ukrepom davljenja povzročil kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, trem policistom in dvema policistkama pa kaznivo dejanje opustitve pomoči.