Slovenija

SDT z obtožnico zoper šest policistov

Ljubljana, 24. 12. 2025 18.35 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
STA M.V.
Policija (splošna)

Na SDT so potrdili, da so v primeru smrti 37-letnika, ki je umrl po policijski obravnavi, na ljubljansko sodišče vložili obtožnico zoper šest policistov. Kot izhaja iz obvestila SDT, ki ga je pridobila STA, je tožilstvo zoper enega policista vložilo obtožnico zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, zoper pet policistov pa zaradi opustitve pomoči.

Policija je namreč 8. decembra lani posredovala na Čopovi ulici v Ljubljani. Zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni kasneje je umrl v bolnišnici. Direktorat ministrstva za notranje zadeve je v presoji zakonitosti in strokovnosti policijskega postopka ugotovil, da so policisti zoper 37-letnika nesorazmerno in nestrokovno uporabili strokovni prijem davljenja, policisti pa so tudi opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo zoper vklenjenega.

Kot izhaja iz obvestila Specializiranega državnega tožilstva (SDT) o vložitvi neposredne obtožnice, ki ga je STA posredoval brat pokojnega, je Specializirano državno tožilstvo 22. decembra na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo neposredno obtožnico zoper šest policistov. Tožilec Primož Suknaič enemu policistu očita, da je s prisilnim ukrepom davljenja povzročil kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, trem policistom in dvema policistkama pa kaznivo dejanje opustitve pomoči.

Specializirano državno tožilstvo
Specializirano državno tožilstvo
FOTO: POP TV

Je pa tožilec, tudi izhaja iz dokumentov, opustil pregon zoper dva policista zaradi suma opustitve pomoči pokojnemu med policijskim posredovanjem na Čopovi ulici. Suknaič je v sklepu med drugim zapisal, da ni podan utemeljen sum, da sta osumljena policista storila očitano kaznivo dejanje, to pa med drugim podkrepi z zbranimi podatki v predkazenskem postopku.

Brat pokojnega opozarja, da je iz dokumentov SDT razvidno, da se očitki ne nanašajo na poznejšo pomoč ali procesne pomanjkljivosti, temveč na sam način policijskega postopanja. Ta se je začel z uporabo policijskega davljenja in se nadaljeval "kljub temu, da je bila oseba vklenjena, obvladana in ni več predstavljala nevarnosti". Iz obtožnice tako po njegovem izhaja, da je državljan Slovenije umrl "pod neposrednim in popolnim nadzorom policije - po policijskem davljenju," je izpostavil.

smrt 37-letnik obtožnica policija sdt

Ko se dnevna soba sredi Domžal prelevi v božično vasico

Ponekod že sneži, do božičnega jutra lahko lokalno zapade tudi 10 cm snega

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Too7
24. 12. 2025 20.12
Sem policist in to je jasen signal, da grem naslednjič na intervencijo lepo počasi....
Odgovori
0 0
toncek baloncek
24. 12. 2025 20.09
Kot pravijo policisti pod golob se raje policiste zapira kot pa bi se fokusirali na kriminalce, zato pa smo z varnostjo kjer smo, hvala ptič
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1935308
24. 12. 2025 20.03
Bravo, sedaj mi pa povejte naslednje: možakar se je upiral, razgrajal in ne vem kaj še vse? Na poziv pride policija, hoče narediti red, možakar še vedno dela nered. Kaj jim preostane drugega, kot, da ga umirijo na tak ali drugačen način. Na žalost se je zgodilo to, da je kršitelj umrl. Ampak , policisti so samo opravljali svoje delo in sedaj so krivi. Kako pa bi jih naše sodstvo obravnavalo, če bi se zgodilo obratno. Da sploh nebi prišli, da bi ga izpustili in podobno. In sedaj mi pričakujemo, da bo policija zaščitila normalne državljane? Ne bo, ker se vsak policist boji ukrepati, saj bo na koncu tako ali tako on kriv. Spomnite se Novega Mesta, pa vam bo vse jasno. Vse to pelje v anarhijo.
Odgovori
+3
3 0
Vakalunga
24. 12. 2025 19.46
Katastrofa v Sloveniji vladajo Barabe, Kriminalci, Lopovi kateri uživaj vso odporo Golobove vlade, zaščito pravosodja in vseh LEVIČARJEV
Odgovori
+2
4 2
Spijuniro Golubiro
24. 12. 2025 19.45
Pravilno. V zapahe z njkmi.
Odgovori
-6
0 6
odpisani zasedli vlado
24. 12. 2025 19.36
Takšen zakon je uvedla golobova vlada za zaščito opečene manjšine za pridobitev volilnih glasov.Od začetka nastopa golobove sekte so opečeni spoznali,da so apsolutno zaščiteni ter pričeli z javnim kriminalom.Policija je imela zvezane roke saj so se izgovarjali na diskriminacijo ter rasizem čeprav so po cestah ropali turiste.Še vedno golob upa na njihovo podporo zato je bil Šutarjev zakon samo metanje peska v oči in namenjen slovenskim državljanom ne pa opečencem kateri še vedno nekaznovano nadaljujejo z kriminalom.
Odgovori
+5
6 1
Banion
24. 12. 2025 19.29
a zdaj bodo obtožili policiste ki so delali kar so morali in uporabili kar imajo proti nekomu ki se je upiral. Kaj ste sporočamo, policisti pustite kriminalce pri miru, sicer boste obtoženi. Ne bi hotel biti policist v dnašnjem času ob sedanji zblojeni politiki
Odgovori
+8
9 1
Kod.
24. 12. 2025 19.16
Saj bo počasi postalo kot v Italji,bo več policistov v postopkih kot kriminalcev
Odgovori
+6
7 1
papaleja .
24. 12. 2025 19.10
Upiral se je, ni upošzeval zakonitih ukazov itd itd. Kaj bi ga morali pustiti na miru, da še naprej krši jrm?? Očitno DA, rajši pogledat stran, kot pa se vlačit po sodiščih, ker si oprabljal službo....
Odgovori
+8
10 2
