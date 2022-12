Še 24 dni do vstopa Hrvaške v schengensko območje

Notranja ministrica Tatjana Bobnar, ki se poslavlja s s svojega položaja, je v četrtek na zasedanju v Bruslju, skupaj z ostalimi notranjimi ministri Evropske unije naši južni sosedi Hrvaški s 1. januarjem 2023 omogočila vstop v schengen. Sta pa tako Slovenija kot Hrvaška ob tem podali enostransko izjavo glede uresničevanja arbitražne razsodbe. Za Slovenijo je obvezujoča, Hrvaška pa je ne priznava in trdi, da je treba mejo med državama še določiti v skladu z mednarodnim pravom. Nemčija je Hrvaško, njena južna meja bo z novim letom postala zunanja meja Evropske unije, in ostale članice opozorila, da je treba pravila schengna spoštovati in izvajati.