'Namen reorganizacije vrtcev je, da se ti znebijo administrativnega balasta'

Kot je v izjavi za javnost povedal ljubljanski podžupan Aleš Čerin , so s potrditvijo namere želeli odpreti zelo široko javno razpravo. Pojasnil je, da je dokumente oziroma iztočnice za reorganizacijo pripravila petčlanska komisija, ki jo je župan Zoran Janković imenoval v začetku tega letošnjega leta. Poleg Čerina in podžupana MOL-a Boštjana Koritnika , so v komisiji še tri ravnateljice ljubljanskih vrtcev. Skupino je vodila Barbara Novinec , ravnateljica vrtca Galjevica. Ob tem je poudaril, da so šefice vrtcev še kako strokovna javnost.

Pomiril je še, da bodo vrtci tako fizično kot tudi s celotnim osebjem ostali tam, kjer so, ostajajo tudi ravnatelji in ravnateljice. Pod črto naj se za starše in otroke naj ne bi bistveno spremenilo nič. "Namen te reorganizacije je, da se vrtci znebijo administrativnega balasta," je povedal.

Kot je poudaril Čerin, so se odločili, da bodo v proces vključili tudi Branimirja Štruklja , šefa Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. "Z reorganizacijo se nobenemu zaposlenemu ne bo zgodilo nič slabega. Prav zato bo član skušine tudi Štrukelj," je pojasnil podžupan.

Združitvi sicer nasprotuje stroka. Opozarjajo, da ni sprejemljivo spreminjati ureditve samo zaradi želje po finančni racionalizaciji, ne da bi pri tem stremeli h kakovosti ustanov vzgoje in izobraževanja in k uresničevanju ciljev tega področja. Vendar pa je tudi vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL-a Marija Fabčič pomirjala in naslovila šest največjih pomislekov glede reorganizacije. Uvodoma je staršem sporočila, da bodo otroci v vrtcih še naprej dobivali nadstandardne storitve.

Zagotovila je, da bodo otroci še naprej hodili v tisti vrtec, ki si ga bodo starši izbrali. Še naprej bodo starši denimo zapisali prvo in drugo izbiro, otrok pa bo po podobnem postopku sprejet v enoto, kjer bo prostor. Če starši otroka v določen vrtec ne bodo želeli vpisati, jim tega seveda ne bo treba storiti.

Odzvala se je tudi na pomisleke glede zapiranja lokacij vrtcev in zagotovila, da lokacijsko enot ne bodo zapirali. Je pa pojasnila, da je letos otrok približno 600 manj kot leta 2018 in da zato še zapirajo nekatere manjše oddelke. "Ta proces se bo nadaljeval, saj smo zavezani k racionalni organizaciji vrtcev in to bomo na povsem enak način izvajali še naprej," je povedala Fabčičeva. Še enkrat je poudarila, da obsega javne mreže vrtcev ne bodo zmanjševali. "Posameznih enot torej lokacij ne bomo zapirali," je dejala.

Glede zmanjševanja vloge staršev je zagotovila, da starši v svojem vrtcu ne bodo imeli nič manjše vloge. "Predvideno je, da bo v vseh teh 23 enotah deloval svet staršev, tako da bo še vedno enako število predstavnikov v svetih staršev," je povedala in dodala, da bo po novem obstajal še aktiv sveta staršev, kot je to urejeno tudi na področju osnovnih šol. V tako imenovani aktiv sveta staršev ljubljanskih vrtcev bodo vključeni predstavniki staršev vseh 23 enot. "Imeli bodo torej pregled nad vsemi enotami in informacije prenesli staršem v svojih vrtcih," je povedala.

Dotaknila se je tudi strokovne avtonomije v vrtcih in pojasnila, da ta ne bo nič zmanjšana. "Sedanjih 23 ravnateljev bo ostalo v svojih vrtci in bodo vodili svoje organizacijske enote," je povedala. Pomagali naj bi jim dodatni timi, in sicer pri uvajanju nadstandarda denimo pri informatiki. Ustvarili naj bi tudi platformo, ki bo pomagala, da bodo lažje in bolj pregledno hranili vso dokumentacijo in jo med sabo tudi izmenjevali. "Da bodo ravnatelji lahko počeli to, za kar živijo, delali z otroki, svojimi zaposlenimi in imeli več stikov s starši," je pojasnila, češ da jih bodo dodatni timi razbremenili.

Odzvala se je še na očitke glede obveščenosti zaposlenih o spremembah. "Nikoli nismo vsi dovolj obveščeni. To je žal še vedno nemogoče doseči," je menila, da dodala, da so ravnateljice članice skupine takoj po odločitvi o začetku postopkov obiskale vseh 23 vrtcev. Poudarila je, da bodo poskrbeli, da bo postopek transparenten. Je pa ob tem dodala še, da vseh odgovorov žal še nimajo. Vsak mesec dobijo kar nekaj vprašanj, ki jih evidentirajo, a da veliko odgovorov še ne poznajo.

Javna razprava bo po njenih besedah trajala do najmanj konec januarja. "Pričakujemo tudi več sestankov z ministrstvom za šolstvo. Mi smo jim tudi poslali vso dokumentacijo, ki jo imamo," pravi.

"Naredili bomo tako, da bo najboljše za ravnatelje, sodelavce v vrtcih, starše in predvsem za otroke," je sklenila.