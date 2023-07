Ste želeli kupiti priljubljeno znamko vode, pa je niste dobili? Skoraj vsa proizvodnja vode Costella se je ustavila zaradi predrage elektrike. "Enostavno se nam proizvodnja ne izplača, zato obratujemo minimalno," pojasnjuje lastnik družbe Joc Pečečnik in opozarja, da je predraga elektrika smrt za vse panoge v gospodarstvu. Kakšna je usoda Costelle in tamkajšnjih delavcev? Bo samo zaradi elektrike sploh še mogoče na trgovskih policah najti to znamko vode?