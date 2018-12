Se bo več mesecev trajajoča policijska stavka vendarle končala?

Policisti so stavkati začeli sredi februarja.

Stavkovni odbor policijskih sindikatov bo danes odločal, ali v torek parafirani sporazum z vladno stranjo zadovoljivo rešuje njihove stavkovne zahteve. Predvidoma popoldne bo sledil podpis sporazuma z vlado, če se bodo vlada in sindikati strinjali z vsebino sporazuma, ki bi tako končal več mesecev trajajočo policijsko stavko.

Kaj so se dogovorili?

Policisti bodo z novim letom pridobili en plačni razred ter višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. Tisti, ki bodo v okviru projekta sodelovali pri varovanju schengenske meje in obvladovanju migrantskega toka, pa bodo deležni posebnih sredstev za povečan obseg del.

Bistveno se izboljšujejo tudi pogoji dela policistov glede sistemizacije delovnih mest, premakljivega delovnega časa in kariernega sistema.

Prav tako so se sindikati in vladna stran dogovorili, da nemudoma naročijo analizo zunanje neodvisne institucije, ki bo po dogovorjenih kriterijih ocenila zahtevnost in primerljivost poklica policista, ter se zavezali, da bodo rezultate analize spoštovali pri dvigu plač.

Policisti so med drugim namreč zahtevali vzpostavitev razmerij med plačami, kot so bila dogovorjena s stavkovnim sporazumom sredi leta 2016. Takrat sta namreč policijska sindikata z vlado dosegla sporazum, ki je policistom prinesel višje plače. A so bila nato lani v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest tudi pri ostalih pooblaščenih uradnih osebah.

Policisti so stavko, ki so jo začeli 12. februarja, nato pa sredi marca zamrznili, nadaljevali oktobra.