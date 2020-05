Na vidiku nov poslanski prestop in s tem nov glas za koalicijo?

Gre za Franca Kramarja, nekdanjega župana Bohinja v tem mandatu pa poslanca Stranke Alenke Bratušek (SAB).

Med njim in vodstvom stranke je počilo že, ko so Kramarju po padcu Šarčeve vlade predlagali, da poslansko mesto prepusti predsednici stranke Alenki Bratušek. Kar je kategorično zavrnil. Zato se je že takrat v zakulisju glasno govorilo o možnosti prestopa v Desus. A je predsednica stranke upokojencevAleksandra Pivectedaj dejala, da je šlo le za povabilo v šali. No tokrat je zadeva po naših podatkih precej bolj resna.

"Zaenkrat ostajam trden del SAB," nam je dejal Kramar. O svoji prihodnji politični usodi pa se je danes zelo trdo pogovarjal tudi z vodstvom stranke, od koder je menda protestno odkorakal.

Tokrat sta neuradno v igri dve možnosti; ali bi Kramar lahko nadaljeval kot nepovezan poslanec ali pa kot del Desusa. "Sanjskih prestopnih ponudb pri nas ni, a naša vrata so odprta," pa sporočajo iz stranke upokojencev. To bi bil že šesti poslanski prestop v tem mandatu in - če bi se Kramar in Desus dogovorila - za vladajočo koalicijo tudi zelo koristen, saj bi trenutno najmanjšo možno večino 46 glasov okrepili še za enega.

Mimogrede, koalicijske stranke so danes soglasno podprle opozicijsko novelo zakona o Triglavskem narodnem parku, ki jo je predlagal prav - Kramar.