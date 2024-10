Kako zadovoljstvo predsednika vlade in zdravstvene ministrice ob ogledu gradnje onkologije v Mariboru, kjer bijejo plat zvona, kjer bolnike v verjetno najhujšem obdobju življenja zdravijo skorajda na gradbišču, gledajo bolniki z rakom? So tudi oni zadovoljni, pomirjeni? Ministrica je dejala, da so se z veseljem oglasili na lokaciji ter si ogledali, kako gradnja napreduje. Pa tudi, da "so postopki trajali, a dlje so trajali zaradi pritožb sosedov, lastnikov sosednjih zgradb na Masarykovi". Še vedno pa je v zraku vprašanje, ali bodo gradbinci zahtevali še plačilo pogodbenih kazni. Se bo gradnja mariborske onkologije podražila še za dva milijona? Na ministrstvu niso našli pol milijona za razliko ob cenitvi stanovanj, dva milijona bo pa šlo?