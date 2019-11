Se bo imperij družine Janković zrušil?

Kakšne so posledice razveljavljene prisilne poravnave za eno od podjetij družine Janković? Kako velik vpliv je imela na razveljavitev javnost, ki je skočila na noge zaradi nameravanega manevra Jankovićev, da skoraj 29 milijonov evrov dolgov kar odpišejo? Kaj sledi? O tem z ekonomistom Matejem Lahovnikom.

Imperij in vpliv družine Janković se, kot kaže, rušita. Potem ko so ljudje skočili na noge ob nameravenemu odpisu 29 milijonov evrov dolgov njihovim podjetjem, so se pristojni končno zganili. In prvi rezultat je tukaj – višje sodišče je razveljavilo prisilno poravnavo ene od Elect – govorimo o odpisu okoli sedmih milijonov evrov Electi Holding. Kaj sledi zdaj, ali lahko družini Janković še uspe izpeljati poenostavljeno prisilno poravnavo ali smo priča koncu Elect, na katerih je včasih slonela ekonomska moč družine Jankovič?

Zoran Janković FOTO: Miro Majcen

Ekonomist Matej Lahovnik je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da so zdaj odprte vse možnosti."Ena je, da bo sodišče potem, ko bo Electa Holding predložila dodatne listine, ponovno uvedlo poenostavljeno prisilno poravnavo, druga možnost pa je stečaj." Na vprašanje, zakaj se družina Janković zavzema za poenostavljeno prisilno poravnavo in se boji stečaja, je pojasnil, da v primeru poenostavljene prisilne poravnave še naprej upravljajo z Electo Holdingom in preko njega tudi z drugimi družbami Electe."V primeru stečaja pa bi škarje in platno prevzel stečajni upravitelj, ki bi prevzel upravljanje, s tem tudi posredno nadzor nad nekaterimi drugimi družbami, vse naložbe Electa Holninga bi bile del stečajne mase. Pomembno pa je tudi, da so vsi posli pred stečajem v obdobju treh oz. petih let lahko izpodbojni, če se zgodijo na škodo upnikov in očitno se marsikdo boji tudi tega, da bo stečajni upravitelj izpodbijal določene posle."

Matej Lahovnik pravi, da so vse možnosti odprte. FOTO: POP TV