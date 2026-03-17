PRENOS V ŽIVO: Bo Janković spregovoril o očitkih '10-odstotkov'?

Med posnetki, ki so prišli na plan na anonimnih profilih družbenih omrežjih, so tudi posnetki poslovnih pogovorov odvetnice Nine Zidar Klemenčič , ki je meddrugim govorila, da si Zoran Janković od vsakega posla vzame deset odstotkov. "Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani," je zatrdila odvetnica. Zadevo vidi kot del predvolilnega obračunavanja.

V posnetkih sicer Zidar Klemenčičeva govori o tem, koga vse pozna, katera vrata vse lahko odpre in kdo je v Sloveniji vpliven. Med temi omenja tudi nekdanjega predsednika države Milana Kučana in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. O tem domnevno pove tudi, da "ima svojih 10 odstotkov in to je to". Opiše pa tudi zgodbo okoli gradnje hotela Intercontinental, v kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi, kot je razumeti, v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji. "Izjave, vezane na gradnjo hotela, v kontekstu, kot je sestavljena v posnetku, nisem izjavila," opozarja Zidar Klemenčič.

Ljubljanski župan je v odzivu že dejal, da "če to drži, potem govori o svojem lastnem ravnanju". "To, kar je rekla Zidar Klemenčičeva ne drži, je čista laž, če je to rekla." Janković je dejal, da bo o postopkih za zaščito integritete razmislil.