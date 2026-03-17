Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Bo Janković spregovoril o očitkih '10-odstotkov'?

Ljubljana , 17. 03. 2026 12.53 pred 21 minutami 2 min branja 37

Avtor:
Anja Kralj
Zoran Janković na proslavi pred dnevom državnosti

Se bo župan prestolnice odzval na navedbe Nine Zidar Klemenčič, ki so jo kamere posnele, kako govori o tem, da si ljubljanski župan od vsakega posla domnevno vzame deset odstotkov? Novinarsko konferenco MOL spremljamo v živo. Janković, ki je te očitke že zavrnil, je sicer napovedal, da bo razmislil o postopkih za zaščito integritete.

Med posnetki, ki so prišli na plan na anonimnih profilih družbenih omrežjih, so tudi posnetki poslovnih pogovorov odvetnice Nine Zidar Klemenčič, ki je meddrugim govorila, da si Zoran Janković od vsakega posla vzame deset odstotkov. "Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani," je zatrdila odvetnica. Zadevo vidi kot del predvolilnega obračunavanja. 

Janković
Janković
FOTO: Luka Kotnik

V posnetkih sicer Zidar Klemenčičeva govori o tem, koga vse pozna, katera vrata vse lahko odpre in kdo je v Sloveniji vpliven. Med temi omenja tudi nekdanjega predsednika države Milana Kučana in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. O tem domnevno pove tudi, da "ima svojih 10 odstotkov in to je to". Opiše pa tudi zgodbo okoli gradnje hotela Intercontinental, v kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi, kot je razumeti, v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji. "Izjave, vezane na gradnjo hotela, v kontekstu, kot je sestavljena v posnetku, nisem izjavila," opozarja Zidar Klemenčič.

Ljubljanski župan je v odzivu že dejal, da "če to drži, potem govori o svojem lastnem ravnanju". "To, kar je rekla Zidar Klemenčičeva ne drži, je čista laž, če je to rekla." Janković je dejal, da bo o postopkih za zaščito integritete razmislil. 

janković tiskovka mol

KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZMERNI DESNIČAR
17. 03. 2026 13.23
za vsako rit palca raste
Odgovori
+3
3 0
Andrej77
17. 03. 2026 13.23
Sprejeti bi morali zakon da vsak državljan je lahko izvoljen samo 2x potem pa nič več. Samo poglejte kam se je vse skupaj izrodilo.
Odgovori
+2
2 0
realist9000
17. 03. 2026 13.22
psi lajajo, karavana gre dalje. Spremenimo lahko samo na volitvah, če ne volimo enakih kot do zdaj.
Odgovori
0 0
mahar123
17. 03. 2026 13.21
kraljica
Odgovori
+0
1 1
Rožle Patriot
17. 03. 2026 13.21
ccc .. dej spel se že ... upam, da kdaj pridejo prisluhi ven, še iz tvojih ust ... In dvomim, da bi njihova velika zaveznica o tem lagala !!!
Odgovori
+2
2 0
frenk7
17. 03. 2026 13.20
Kloniran glas Nine Zidar govori, kar naročnik hoče,.... naročnik je pacient. Zoki naj najprej od odvetnice dobi potrditev, da je to rekla, potem naj pa ukrepa.
Odgovori
-3
1 4
ZMERNI DESNIČAR
17. 03. 2026 13.22
hahahahhahhaahhahah ni ti pomoči
Odgovori
+4
4 0
Marky331
17. 03. 2026 13.22
Zanimivo kot da , to ni javna tajna kar se dogaja v Ljubljani nič novega
Odgovori
0 0
PridiNaVIDMAX
17. 03. 2026 13.20
Včeraj golobar nemorano lagal, da nihče ni nedotakljiv. Njegov šefe opanko bi moral iz sedet za vsaj 500 let v najtemnejšo luknjo od kruhu in vodi, a ker je vse to ena mafijska naveza, se mu seveda nič ne zgodi.
Odgovori
+1
1 0
Minifa
17. 03. 2026 13.20
Ščitimo JANKOVIČA..Z VSEMI SREDSTI..Skrivnostna farmacevtka, ki je prijavila Zorana Jankovića, da je zahteval in tudi dobil spolne usluge v zameno za njeno zaposlitev v Lekarni Ljubljana, je KR Kot razkriva Požareport dela KR v poslovalnici Lekarne Šiška, v Lekarni Ljubljana, ki jo vodi Jankovićev tesni sodelavec iz Mercatorja Marjan Sedej, pa so jo že skrili pred javnostjo. Ko jo je avtor spletnega portala Požareport želel dobiti na telefon, so ga v javnem zavodu Lekarna Ljubljana prepričevali, da gre za varstvo osebnih podatkov.
Odgovori
+4
4 0
ZMERNI DESNIČAR
17. 03. 2026 13.20
a ta konferenca je bolj na to foro prisotni so lahko samo določeni mediji vsi vemo kateri so to.... in vsi pihajo v isto smer
Odgovori
+4
4 0
VladaPada
17. 03. 2026 13.19
Je ze povedal nisam ja vprasajte Izeta Rastoderja :) Z temi je res lahko 10% in to je to izi hihihi Levaki nikice jenuli pa dno cloveske druzbe greznica.....in tile se predstavljajo za glas ljudstva civilna druzba... pa to je klosarija bebava. Potrebnoo je zadrzat vse davke ki gredo v LJ pa bankrot z vojsko na ulice podat ovadbe na mednarodne institucije v Sloveniji spodit vse iz institucij ki so koruptivni..... drugace vas nebodo resno vzel saj vidite da se naprejj hodijo pred kamere in se vam lazejo ter smejijo v obraz.
Odgovori
+2
2 0
obožeobože
17. 03. 2026 13.18
Zoran je nepremagljiv. Nobeden mu ne pride do živega! Čudi me da ne kandidira za parlament!
Odgovori
+1
1 0
jernam
17. 03. 2026 13.18
Užaljen je, ker je rekla samo 10%🤣
Odgovori
+8
8 0
MatPaat
17. 03. 2026 13.17
Bvz ga sploh kaj spraševat, ker bo itak zanikal, če bo kdo kaj zvedel pa ga bo uničil. On in Kučan dirigirata Golobu, oni revež pa od vsega zgublja glas.
Odgovori
+5
5 0
Castrum
17. 03. 2026 13.17
Spet bo vsaka druga beseda Janša....
Odgovori
+6
6 0
U1751349216299
17. 03. 2026 13.16
10 ostotkov? ne 15 jih vzamem...
Odgovori
+7
7 0
Marky331
17. 03. 2026 13.16
Blagoslovljen bodi dan , ko se bomo rešili tega gospoda , skoraj vsi so že zamenjali svoje dolgoletne župane , samo v Ljubljani se niso sposobni rešiti iz tega lp vsem
Odgovori
+13
13 0
mali.mato
17. 03. 2026 13.17
Ne samo zamenjat, v zapor ga je treba spravit.
Odgovori
+9
9 0
najboljsa24
17. 03. 2026 13.16
Seveda bo in rekel bo, da ni res in zadeva bo zaključena.
Odgovori
+4
4 0
YouRangMyLord
17. 03. 2026 13.16
Kaj bo zanjo tudi izjavil : "premlada si" ? :) Jasno, če taka izjava pride iz ust "ćike jankovića", vemo da to pomeni v pravem pomenu : Kaj boš ti meni, smrklja, smrkljasta se tlele nekaj turila pred moje oči.....
Odgovori
+6
6 0
SpamEx
17. 03. 2026 13.15
Razočaranje je da je ta skorumpirana oseba že več kot 20 let župan glavnega mesta države.
Odgovori
+10
10 0
Andrej77
17. 03. 2026 13.14
Ne verjamem da si je kdorkoli v Sloveniji prisvojil davkoplačevalskega denarja kot šerif s sinovima. Ampak ker je proti JJ je nefotakljiv. Zalostno kako nam so Balkanci ob pomoci levih ugrabili državo
Odgovori
+11
11 0
