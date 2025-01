Osnutek zakona za psihoterapijo: vključenih več resorjev in zbornica

Kaj se dogaja s težko pričakovanim zakonom o psihoterapiji? Po naših informacijah osnutek zakona, ki je v medresorskem usklajevanju, psihoterapijo poleg zdravstva vključuje še v socialo, šolstvo in druge resorje, prav tako pa je v igri ponovno psihoterapevtska zbornica, ki bo pregnala šarlatane. O trenutnem osnutku smo govorili z eno največjih organizacij, ki se ukvarja s pomočjo ljudem v stiski pri nas. Na Zvezi Anita Ogulin in ZPM tak zakon pozdravljajo, saj je po njihovi oceni narejen tako, da vključuje tudi najšibkejše, ki potrebujejo največ pomoči.

Na Zvezi Anita Ogulin in ZPM (ZAO) pravijo, da je ljudi, ki se nanje obračajo zaradi nudenja brezplačne psihosocialne pomoči, vedno več. "V lanskem letu smo tako obravnavali okoli 250 uporabnikov, bodisi individualno bodisi družinsko," je povedala Monika Erjavec Bizjak, magistra zakonskih in družinskih študij, ki na zvezi vodi programe s področja duševnega zdravja.

Poudarila je, da se duševno zdravje posameznikov po obiskovanju psihoterapije izboljša, kar se kaže v njihovem opolnomočenju, da lahko obvladujejo stres in se soočajo s hudimi stiskami, v katere jih je potisnilo življenje. "Državi bi moralo biti v velikem interesu ponuditi pomoč posamezniku, ki izkaže potrebo in interes po vključitvi v psihoterapevtki proces," je prepričana, saj bi se tako lahko zmanjševale čakalne vrste v javnem zdravstvu, pa tudi dolgotrajne bolniške odsotnosti. "Predvsem pa je treba vključevati ranljive ciljne skupine v tovrstno obliko pomoči," je odločena.

Na Zvezi Anita Ogulin in ZPM izvajajo psihosocialno pomoč znotraj humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi in Botrstvo ter s strani Socialne zbornice verificiranega programa Volja vselej najde pot.

V pripravi je težko pričakovan zakon o psihoterapiji, ki bi moral biti po mnenju Erjavec Bizjakove in Andreja Omulca, doktorja zakonske in družinske terapije, predavatelja na FUDŠ in supervizorja pri Zvezi prijateljev mladine Moste - Polje, spisan tako, da se ljudi lahko vključuje. "Kam naj gredo po pomoč ljudje, ki si zaradi svojih ekonomskih in socialnih omejitev nikoli ne bodo mogli omogočiti plačljive psihoterapije? Kako naj si odložijo svojo stisko za čas čakalne dobe, na katero naletijo v okviru javnega zdravstva (če sploh uspejo pridobiti napotnico pri svojem osebnem zdravniku, če osebnega zdravnika sploh imajo)?" se je vprašala Erjavec Bizjakova. Sogovornika pravita, da se pri Zvezi Anita Ogulin nenehno trudijo vključevati ljudi, ki so bili na različnih ustanovah že tolikokrat zavrnjeni, neslišani, nerazumljeni. "S stavkom, da njim se pa ne da pomagati," sta razkrila kruto realnost. Opomnila sta, da se je količina predpisanih antidepresivov po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje od leta 2006 do konca decembra 2023 povečala za 90 odstotkov. Podatki o izdanih antidepresivih in raziskave o duševnem stanju mladih kažejo na rast števila ljudi v duševnih stiskah. "In za vsemi temi številkami so zgodbe ljudi, posamezniki, ki so vpeti v družinske sisteme, ki potrebujejo različne vire pomoči," sta izpostavila. Žal v hitrem tempu življenja velikokrat pozabimo, da za zgodbami stojijo ljudje.

Psihoterapija FOTO: Shutterstock icon-expand

Erjavec Bizjakova pravi, da pogosto zgolj predpisani antidepresivi niso dovolj, da se posameznik reši okov duševnih stisk. "Zato je še kako pomembno, da bi se lahko oblika pomoči nudila v različnih resorjih, kjer ljudje delujejo, pomoč bi bila tako dostopnejša, hitrejša, hkrati pa bi se stigmatizacija duševnega zdravja še dodatno zmanjšala," meni.

Psihoterapijo naj bi glede na osnutek zakona vključevali tudi v socialo, šolstvo ... Po naših informacijah je zakon trenutno v medresorskem usklajevanju, na več mestih pa osnutek omenja tudi dolžnost področnih ministrstev, da uredijo psihoterapijo na svojih resorjih. To bi pomenilo, da bi se psihoterapijo (in ne zgolj psihosocialno pomoč) v Sloveniji prvič lahko izvajalo tudi v sociali, torej Centih za socialno delo, šolstvu in drugod, kjer bi bilo to potrebno. Da bi bila to verjetno lažja pot do takojšnjega ukrepanja in reševanja stisk, ki jih ugotovijo Centri za socialno delo ali šole, menita tudi naša sogovornika. "S tem bi najverjetneje razbremenili zdravstvene sisteme, saj gre v določenih primerih duševnih stisk za psihoorganske vsebine, ki bi jih lahko takoj v kali preprečili in s tem posledično razbremenili zdravstveni sistem, saj bi s tovrstno obravnavo zmanjševali tudi hospitalizacije," meni Omulec.

Bi s tem zmanjšali čakalno dobo za psihoterapije v zdravstvu? "Če bo Vlada RS lahko ponudila psihoterapijo v obliki javnih služb na vseh področjih, na katerih jo ljudje potrebujejo, tudi na tak način lahko razbremenimo javni zdravstveni sistem," pravi Omulec. Ocenil je, da nekaj javnih služb za državo ni velik strošek, psihoterapija pa ljudem v stiski lahko dobesedno rešuje življenja. Prav zato tudi pozdravljajo tako zasnovan zakon. "Ker bi bil narejen za dobro ljudi, da bi najranljivejše skupine najhitreje lahko prišle do pomoči. Če bomo na vseh področjih ponudili psihoterapijo, bo potem popolnoma logično tudi manjši pritisk na zdravstvo in bodo ljudje hitreje prišli do strokovnjakov s področja duševnega zdravja," je razložil. Veseli jih, da je ministrstvo za zdravje ocenilo, da je dostopnost do psihoterapije treba povečati in da se bo zakon, če bodo takšnega sprejeli, zavzemal tudi za najbolj ranljive skupine ljudi.

'Če bo psihoterapevtski zakon poskrbel za socialni resor, bomo naredili res veliko' Povedala sta, da je po njihovem znanju kar nekaj CSD-jev v javni obravnavi posredno izrazilo ravno to željo, da bi lahko v centrih zaposlovali tudi psihoterapevte. "Tudi mi menimo, da bi bilo dobro, da v tako ranljivih primerih država omogoči takšno rahločutno obravnavo," so prepričani na ZAO, saj da v primerih nasilja ne moremo izvajati zgolj nekakšnih hitrih ukrepov ali površinskih intervencij. "Več sodelovanja različnih strokovnjakov bi lahko doprineslo k boljši in hitrejši obravnavi tistih ljudi, ki bi psihoterapijo najbolj potrebovali, pa do nje do zdaj skoraj niso mogli priti, saj je zanje predraga. Če bo psihoterapevtski zakon poskrbel za socialni resor, bomo res naredili veliko za tiste, ki si psihoterapije ne zmorejo privoščiti," pravi Omulec, ki opozarja, da je včasih psihoterapija nujna ravno pri ljudeh, ki si je ne morejo privoščiti (saj je po statistikah ravno tam največja možnost razvoja neke motnje, če uporabniki ne dobijo takojšnje pomoči).

Bomo naposled le dobili tudi psihoterapevtsko zbornico? Ena od večjih skrbi (tako s strani kliničnih psihologov in psihiatrov kot tudi psihoterapevtov, ki so končali študij zunaj zdravstva) je strah pred šarlatani. Ker področje psihoterapije pri nas, kot smo že večkrat poročali, ni urejeno, se lahko za psihoterapevta samookliče vsak. Po naših informacijah trenutni osnutek zakona predvideva Psihoterapevtsko zbornico, ki bo urejala licence za psihoterapevte. To pomeni, da bi se na ravni celotne države določilo kriterije, katerim bodo morali zadostiti vsi, ki bi želeli delati kot psihoterapevti. Glede na osnutek so kriteriji visoki, a upoštevajo tako univerzitetno, akademsko pot kot tudi zasebno pot (inštituti in zavodi, ki spadajo pod Krovno zvezo psihoterapevtov Slovenije in imajo že zdaj evropske licence, ampak bodo morali zadostiti tudi pogojem slovenske zbornice). Na Zvezi Anita Ogulin pozdravljajo idejo o zbornici. "K nam so velikokrat prihajali ljudje s kakšnimi težkimi izkušnjami – vračali so se od ljudi, ki niso imeli psihoterapevtske izobrazbe, pa so se vseeno predstavljali kot psihoterapevti. Velikokrat pa se je omenjalo tudi hitre tečaje, da so nekateri ljudje delovali samo z enoletno izobrazbo, kar ni dovolj. Vse to je za ljudi lahko zelo nevarno," sta poudarila sogovornika. Veselijo se zakona, ki bi vseboval psihoterapevtsko zbornico, saj bi ta hkrati tudi povezovala psihoterapevte in to področje naredila varnejše za ljudi, ki iščejo strokovnjake. "Verjamemo, da si, kot vsak resen poklic, tudi psihoterapevti zaslužimo psihoterapevtsko zbornico, ki bo naredila psihoterapijo varnejšo," pravi Omulec.

'Nikakor si ne zatiskamo oči in se ne delamo, da lahko mi rešujemo stvari, ki niso v naši domeni' Dodala sta še, da se dnevno srečujejo tudi s posamezniki, ki potrebujejo pomoč drugih strokovnjakov, denimo psihiatrov ali kliničnih psihologov. "Nikakor si ne zatiskamo oči in se ne delamo, da lahko mi rešujemo stvari, ki niso v naši domeni. Vsekakor je reševanje duševnih stisk celostno in vključuje različne službe, zato je smiselno povezovanje vseh akterjev. Mi kot organizacija že v osnovi delujemo celostno, tako sodelujemo s psihiatri in kliničnimi psihologi, socialnimi delavci, sodišči, šolami in drugimi organizacijami, saj brez tega mreženja nikakor ne bi mogli pomagati posamezniku tako na duševnem kot materialnem področju," je razložil Omulec.

Pogovor s strokovnjaki ima pozitiven vpliv na posameznikovo življenje. FOTO: Shutterstock icon-expand

Za Zvezi Anita Ogulin in ZPM imajo visoko izobražene posameznike, ki dnevno delajo z ljudmi z duševnimi stiskami, prav tako imajo zelo močno urejen sistem supervizij ter celo metasupervizijo. "Na podlagi te strukture zelo dobro ocenimo, kdaj koga poslati naprej v nadaljnje obravnave. Prav tako imamo psihiatre, katerim lahko pošljemo posameznika, ki to pomoč potrebuje. Če je zadeva nujna, pokličemo tudi pomoč ali jih urgentno napotimo na Enoto za krizne intervencije. Vsekakor pa jim razložimo, kaj pomeni iti k psihiatru, da se za tovrstno pomoč potem v določenih primerih lažje odločijo," pojasnjuje. Vendar pa izkušnje kažejo, da se veliko ljudi sooča z dolgimi čakalnimi vrstami za to pomoč. "Psihoterapije to čakanje olajšajo, saj do takrat imajo vsaj to oporo. V naši organizaciji posameznike obravnavamo enkrat tedensko, zato je vsekakor treba razmišljati o sodelovanju, saj bomo tako lažje zagotovili hitrejšo in celostno obravnavo," so prepričani v ZAO.