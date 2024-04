Han se bo vendarle podal v bitko za strankarski vrh SD-ja

"Moja odlika je, da se pogovarjam z vsemi. Sem timski igralec in če kdaj, potem danes socialna demokracija potrebuje to, da so v sprejemanje odločitev vključeni vsi. Naša stranka ta trenutek potrebuje enotnost," ocenjuje. Njegova želja je, da bi sobotni kongres stranko združil in poenotil. "In socialni demokraciji vrnil ta sijaj, ki ga je v preteklosti že imela. In k temu moramo biti zavezani vsi kandidati in člani," je prepričan.

"Z vso mirnostjo in odgovornostjo danes trdim, da sem odločen in pripravljen, da sem lahko kandidat za predsednika SD," je povedal. Svojega vodenja stranke ne vidi kot individualno, pač pa timsko zadevo. "Tako bom sam pristopal – tako delujem tudi v življenju, doma, v službi in nasploh v svoji politični karieri. Tim je absolutno pred individualcem," je zagotovil.

Od februarja, ko so prvič začeli napovedovati kongres, je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han zatrjeval, da na njem ne bo kandidiral. Prejšnji teden pa je ob vprašanjih glede tega, ali ga zanima strankarski vrh, ostajal skrivnosten in odgovarjal zgolj z nasmehom. Danes je v izjavi za medije sporočil, da se bo podal v boj s trojico, ki se vidi na čelu Socialnih demokratov (SD).

Povedal je še, da v primeru, da na volitvah ne bo zmagal, ne bo izstopil iz stranke. "Če bom izgubil, bom stranki z istim žarom pomagal tako, kot znam," je povedal. To, da bi kdor koli izstopil, se mi ne zdi smiselno. "Še več, tiste, ki so izstopili iz stranke, je treba povabiti nazaj," meni.

"Naš kongres ni kongres posameznikov, ampak je kongres naših članov in članic. Rad bi iskreno povedal, da je to res moja osebna odločitev, ne glede na številne klice, sporočila in podporo, da se podam v to kandidaturo," je povedal. Hkrati pa se, kot pravi, v kandidaturo podaja zelo pomirjen in sproščen. "Brez računic o podpori, brez lobiranja v ozadju in brez skritih adutov," obljublja.

Spomnil je, da je bil za poslanca izvoljen šestkrat zaporedoma in da se je učil od največjih gospodov tovarišev v politiki. Na očitke, da v primerjavi z drugimi kandidati ni imel časa obiskovati članov na terenu, je Han ponovil, da je član stranke že 20 let in da ga ostali člani dobro poznajo. Prejel je tudi veliko klicev in sporočil s pobudami, naj kandidira.

Marsikateri član stranke ga tudi zato vidi kot naravnega naslednika Tanje Fajon, hkrati pa naj bi imeli nekateri člani pomisleke, ali je kdo od obstoječih kandidatov res primeren za reševanje strankarske krize.

Kaj o njegovi kandidaturi menijo njegovi protikandidati?

Han je povedal še, da je ostale kandidate vsakega posebej poklical in jim to, da bo kandidiral, sporočil, preden je to javno naznanil. Ostali kandidati, torej vodja poslancev Jani Prednik, evropski poslanec Milan Brglez in ajdovski župan Tadej Beočanin, so za našo televizijo v preteklih dneh Hanovo takrat še morebitno kandidaturo označili za legitimno, a dodali, da bodo tudi sami vztrajali in se poskušali povzpeti na vrh stranke.

Beočanin je poudaril, da namerava s kandidaturo vztrajati do volitev, glede Hanove odločitve pa je dejal le, da mu statut kandidaturo omogoča. "Ne bi bilo niti korektno, da bi se do takih kandidatur, ne glede na to, čigava ta kandidatura je, opredeljeval," je povedal v sredo.