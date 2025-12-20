Se bo moral Mercator odpovedati logotipu?

Odvetniška družba, ki zastopa Špelo Goltes, je v dopisu, posredovanem medijem navedla, da je Mercatorjev logotip avtorsko delo njihove stranke. Sodišče je po njihovih navedbah ugotovilo, da gre za njeno samostojno avtorsko stvaritev, zaradi katere naj bi ji od leta 2005 pripadale materialne avtorske pravice. V Mercatorju zahtevi Goltes, ki je s trgovcem v večletnem sporu, nasprotujejo. Poudarjajo, da znak Mercatorja, iz katerega izhaja tudi današnji logotip, izvira iz let 1968 in 1969 ter da ga je oblikoval Gregor Košak. Po njihovih navedbah je bil prenos avtorskih pravic s Košakom urejen transparentno in ni bil sporen.

Mercator FOTO: Bobo

Kot so pojasnili, so leta 1995 sklenili pogodbo z družbo Studio Marketing, na podlagi katere je ekipa te družbe, katere del je bila tudi Goltes, izvedla prenovo znaka. Po njihovem stališču pri tem ni šlo za novo avtorsko delo, saj gre le za predelavo predhodnega znaka. Zaradi tega Goltes po njihovem prepričanju ni in ne more biti imetnica avtorskih pravic, ki bi lahko komurkoli prepovedala uporabo znaka. V Mercatorju obenem opozarjajo, da sodba, na katero se sklicuje nasprotna stran, še ni pravnomočna, saj se je družba nanjo pritožila, višje sodišče pa o zadevi še ni odločilo. Prepričani so, da bo pritožbeno sodišče odločitev sodišča prve stopnje spremenilo. Dodali so, da jim zahteve za prenehanje uporabe logotipa povzročajo znatno poslovno škodo, ki jo bodo po potrebi uveljavljali po sodni poti.

Zahteva sporna z več vidikov