Se bo na ministrski stolček vrnil Koritnik? Kaj pa kmetijstvo in naravni viri?

Trije manjkajoči ministri za kmetijstvo, javno upravo in naravne vire ter nizki ratingi in slabe ocene volivcev. To so trenutno glavne politične skrbi premierja Roberta Goloba. In brezplačen nasvet, kako obrniti trende enega najbolj vplivnih podpornikov aktualne oblasti. "Ta padec je težko obrniti. A tu sta dve področji: zdravstvo in javni sektor oziroma pogajanja s sindikati," pove ljubljanski župan Zoran Janković, kam bi na njihovem mestu usmeril napore.

Pri slednjem pa bi ministrski ekipi kot naslednik Sanje Ajanovič Hovnik lahko pomagal trenutni ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik, meni Janković. "Ministrica se mi je zdela dobra in menim, da bi to delo dobro opravljal tudi Boštjan. Ali ga bo premier izbral in ga povabil v ministrsko ekipo, pa ne znam povedati," pravi.