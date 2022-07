Se bo Počivalšek vrnil v Terme Olimia? Čaka ga ali služba ali odškodnina

Velika zmaga takrat Cerarjeve stranke je poskrbela za odmeven prestop iz zdraviliškega turizma v še bolj negotovo politiko. A Zdravko Počivalšek je imel, kot razkriva portal Necenzurirano, ves čas na voljo tudi izhod v sili in povratek nazaj v Olimje. "Z gospodom Počivalškom je bil podpisan sporazum. Družba pa se zavezuje, da bo po prenehanju funkcije gospoda Počivalška iz kakršnega koli razloga temu zagotovila delovno mesto za nedoločen čas, primerno njegovi izobrazbi, izkušnjam, znanju in zmožnostim. V nasprotnem primeru pa mu bo izplačana primerna odškodnina," je povedal Vasja Čretnik, prokurist, vodja prodaje in trženja v družbi Terme Olimia.

Tudi po klavrnem volilnem izplenu političnega projekta Povežimo Slovenijo se Počivalšek s svojimi nekdanjimi delodajalci še ni sestal. Kljub že sklenjenemu sporazumu ostaja eden od šestih ministrov, ki še iščejo novo zaposlitev. "Bom skladno z zakonom prejemal nadomestilo 87 dni, 80 odstotkov osnovne plače. Potem pa novim izzivom naproti," je dejal.

Kateri so ti novi izzivi, zakaj se kljub sporazumu ni vrnil v Terme Olimia in zakaj še naprej prejema nadomestilo, smo nekdanjega ministra seveda vprašali. A kot večkrat poprej odgovorov nismo dobili. "Vi govorite ali nekdo govori, kaj bom. Zaslužite si priznanje za vedeževanje," je odvrnil Počivalšek.

Počivalšek, dolgoletni šef Term Olimia, ki jih je kot minister uspel podržaviti, je z uvedbo turističnih bonov posredno poskrbel tudi za izvrstno poslovanje družbe. A njegov povratek, tako njegovi nasledniki, je ta hip pod velikim vprašajem.

"Teoretično bi se lahko vrnil, vendar trenutno nimamo prostega delovnega mesta, primernega njegovi izobrazbi, izkušnjam, znanju in zmožnostim," je dejal Čretnik. Tudi zato so, potrjuje, spisali izjavo, s katero je Počivalšek zaprosil za državno nadomestilo. Če delovnega mesta zanj ne bodo našli, mu bodo morali izplačati odškodnino. Glede na nekatera ugibanja bi lahko ta znašala tudi okroglih 100 tisočakov. V termah točnih številk še ne želijo razkriti. "Z gospodom Počivalškom o tem še ni bilo dogovora, lahko pa samo potrdim, da nikjer v sporazumu ni niti približno tako visok znesek, kot so ga včeraj omenjali mediji," še zagotavlja Čretnik.

Poleg nadomestila in izplačila za neizkoriščen dopust v višini slabih 15 tisoč evrov se torej Počivalšku obeta še odškodnina. Če seveda ne bo preobrata. Ob Počivalšku naklonjeni sestavi nadzornikov naj ne bi bil nemogoč niti njegov povratek na čelo družbe.