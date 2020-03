Se bo ponovil migrantski val iz leta 2015? Grčija vse težje varuje meje

Slovenija v Grčijo pošilja 25 policistov kot prispevek v boju proti zajezitvi novega migrantskega vala, za katerega Grki pravijo, da lahko ogrozi varnost celotne Evrope. "Ne bomo smeli dopuščati, da bi ljudje kar brez dokumentov hodili čez državo." Ta stavek premierja v odhodu Šarca, tako kot slike z grško-turške meje, kaže na resnost nove migrantske krize, ki jo je z odprtjem meja sprožila Turčija.

Vprašanje namreč je, kako dolgo lahko Grčija s solzivcem in policisti še brani meje pred migranti in potem bodo začele meje padati kot domine in Slovenija se lahko sooči z reko beguncev, ki smo ji bili priča pred štirimi leti. Grčija že opozarja, da gre za grožnjo nacionalni varnosti cele Evrope. Kako torej doseči, da se begunci ne bodo brez dokumentov sprehajali čez Slovenijo, pa je vprašanje, ki si ga postavljajo ne samo v politiki, ampak tudi na policiji. Na poti je 70.000 migrantov Grčija za zdaj še blokira in uspešno zapira svojo mejo, a na poti tja je skupno okoli 70 tisoč ljudi. Ti se bodo v Evropsko unijo skušali prebiti na vse načine, preko kopnega in morja. Ali se bo tudi pri nas torej ponovil scenarij izpred štirih let, ko so se preko Slovenije vile kolone izčrpanih iskalcev azila?

"Ne bomo smeli dopuščati, da bi ljudje kar brez dokumentov hodili čez državo," pravi Šarec. FOTO: AP

Naša država bo v okviru Frontexa v Grčijo poslala 25 policistov, je že sporočil premier Marjan Šarec. "Če se zgodi val podobno kot 2015 in 2016, bomo seveda vključili vse razpoložljive sile. Čakamo tudi, če bo potrebno, na predlog policije za aktiviranje 37a člena, ko vojska dobi dodatna pooblastila in lahko skupaj s policijo izvaja naloge na meji,"pravi Šarec. Da se zadeve stopnjujejo, priznavajo vse države na tako imenovani balkanski poti. Danes sta na Dunaju o tem govorila avstrijski in hrvaški predsednik, na meji z Madžarsko pa avstrijski in madžarski notranji minister. Slovenija postavlja nove kilometre ograje na meji Tudi Slovenija hiti s postavljanjem novih kilometrov panelne ograje. Prebivalec ob Kolpi Tine Lindič: "Kak mesec nazaj so to intenzivno postavljali." Andrej Kavšek, župan Črnomlja, pa: "Tehničnih sredstev je bistveno več. To lahko potrdim, to se vidi. In tudi organizacijsko je, kot vidim in mi ljudje povejo, je zdaj to čisto drugače kot je bilo še pred enim letom nazaj."

Da se zadeve stopnjujejo, priznavajo vse države na tako imenovani balkanski poti. FOTO: AP

Severna Makedonija, Srbija in tudi Hrvaška. Od njih je, pravi Šarec, odvisno, kaj se bo v naslednjih dneh in tednih dogajalo na 600-kilometrski zeleni meji z našimi južnimi sosedi. "Tukaj se bo tudi pokazalo, koliko je Hrvaška usposobljena braniti svojo mejo. Če vse to pade se bodo ti ljudje znašli tudi pri nas," opozarja Šarec. Vrh EU se odpravlja na grško meji In v tem primeru, bi lahko ponovno aktivirali tudi civilno zaščito."Če bo vlada zahtevala aktivacijo, bomo pač pomagali," poudarja Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite. Danes se bo celoten vrh EU odpravil na grško mejo, konec tedna pa bi lahko, zaradi potez Turčije, za skupno mizo izredno sedlo tudi vseh 27 notranjih ministrov. Turški predsednik Erdogan namreč grozi, da bo proti Evropi kmalu napotil milijon prebežnikov. Policija na podlagi izkušenj iz leta 2015 okrepila videonadzorni sistem na meji Zadnje informacije je v pogovoru z Urošom Slakom dal Robert More, predstavnik Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije. Povedal je, da trenutno v Grčiji že potekajo določene aktivnosti Frontexa. "Te aktivnosti so predvsem okrepljen nadzor grško-turške meje. Trenutno ima Slovenija na te operacije napotenih šest policistov, dva na grški meji, dva na bolgarski meji in dva na albanski meji. Slovenija pa nudi pomoč tudi na podlagi bilateralnih dogovorov, se pravi šest policistov v Makedoniji in štiri v Srbiji," je pojasnil.

O aktiviranju člena zakona o obrambi, ki omogoča vojakom izvajanje policijskih pooblastil na meji, More pravi: "Če bi se izkazale okoliščine, ki bi narekovale aktivacijo tega člena, potem bo seveda policija tista, ki bo podala pobudo za aktivacijo." FOTO: POP TV