Se bo ponovil prometni 'kolaps' s prejšnjega konca tedna?

S PU Kranj sporočajo, da se tudi ta konec tedna na kontrolnih točkah med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo pričakuje poostrena 'covid-19' vstopna kontrola na avstrijski strani. Za Karavanke in

Ljubelj to pomeni možnost zastojev in v primeru zelo povečanega prometa tudi občasne zapore obeh predorov, tako Ljubelja kot Karavank.

Pretekli vikend so slovenski policisti zaradi 'covid-19' kontrole na avstrijski strani na Karavankah reševali enega najtežjih zastojev do sedaj. V soboto in v noči na nedeljo se je namreč pred Karavankami ustvarila kar 12-kilometrska kolona, čakalna doba za vstop v predor pa je bila zaradi

kontrole tudi do 15 ur.