Novo najnižjo ceno za prenovo železniške postaje naj bi ponudil konzorcij SŽ

Očitno se bo končno začelo prenavljati res dotrajano železniško in avtobusno postajo. Nastala bo nova moderna evropska osrednja točka javnega potniškega prometa v Ljubljani. Po prvotnih planih bi pogodbo za novo železniško postajo morali podpisati že januarja, gradnja pa bi se morala začeti prejšnji mesec - torej julija in bi morala trajali do sredine leta 2026.

Še nekaj mesecev kasneje pa bi dobili še novo avtobusno postajo, ki jo bodo gradile Slovenske železnice. In prav konzorcij, kjer je glavni gradbinec njihovo Železniško gradbeno podjetje, bo, po naših informacijah, na koncu ponudil najnižjo ceno.

Država ima za novo železniško postajo ta trenutek na voljo dobrih 242 milijonov evrov, od tega za izvedbena dela 211 milijonov evrov in pol.

Nov Potniški center Ljubljana je sicer razdeljen na tri ločene dele. Poleg nove železniške postaje, ki jo gradi država, kot že omenjeno Slovenske železnice gradijo še novo avtobusno postajo s poslovnimi prostori in garažno hišo v vrednosti 72 milijonov evrov, brez davka. Zasebni investitor Mendota Invest pa bo za okoli 300 milijonov zgradil še Emoniko, komercialni del. Trgovski in zabaviščni center, poslovno stolpnico, hotel in stanovanja. Je pa v igri tudi evropski denar in tu se, vemo, vedno mudi.