Se bo pri poučevanju ukinila možnost proste uporabe avtorskih del?

Kot so sporočili z ljubljanske univerze, predlog zakona, ki ga je pripravilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vlada pa zaradi zamude z implementacijo evropske direktive po nujnem postopku vložila v zakonodajni postopek DZ, vsebuje nekatere novosti. Med temi številne predstavljajo pomemben korak naprej pri varovanju pravic ustvarjalcev, nekatere pa "žal prekomerno omejujejo pretok znanja in preusmerjajo javna sredstva v kolektivne organizacije za upravljanje avtorskih del, v poslovanje katerih javnost nima zadostnega vpogleda".

Predavatelji doslej dela drugih avtorjev lahko uporabljali brezplačno

Doslej so predavatelji v predavalnici lahko dela drugih avtorjev uporabljali brezplačno, saj je zakon takšno uporabo opredeljeval kot prosto. Odslej bodo morale izobraževalne ustanove plačevati nadomestila kolektivnim organizacijam.

Tega zadevna evropska direktiva ne narekuje in številne države tega niso uvedle (npr. Hrvaška, Madžarska, Češka). Številne izobraževalne institucije in univerze nasprotujejo novi ureditvi na področju poučevanja, obenem pa opozarjajo na številne druge problematične rešitve v zakonu: npr. uvajajo se številne nove neodpovedljive pravice, ki nimajo zveze z direktivo, a bodo lahko korenito posegle na področje prostih licenc, ki so ključne za odprto znanost in odprto izobraževanje, področje podatkovne analitike (t. i. podatkovno in besedilno rudarjenje) izpušča možnost analitike na odprtem spletu.

Številna določila zakona so v neposrednem nasprotju s strategijo odprte znanosti (prostega dostopa in uporabe rezultatov raziskav, ki so financirane z javnimi sredstvi), ki se uveljavlja po celem svetu in je sprejeta tudi v strateških dokumentih Republike Slovenije in Evropske komisije.

Na problematiko so številne izobraževalne in raziskovalne institucije opozarjale ves čas dolgotrajnega sprejemanja direktive v slovenski pravni red, vendar brez učinka. Tovrstna opozorila in pripombe sta Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) in Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOSRIS) posredovali tudi v obliki amandmajev na predlog zakona, zato pozivajo Vlado in Državni zbor, da jih upoštevajo v obravnavi tega zakona na aktualni redni seji Državnega zbora, ki se je začela v ponedeljek.