Politična tržnica: se bo vložitev konstruktivne nezaupnice zamaknila?

Politična tržnica bo znova zelo dejavna že jutri, ko se bodo sestali voditelji nastajajoče koalicije KUL, ko bodo odločali tudi o nezaupnici predsedniku vlade Janezu Janši. Kdaj in s koliko poslanskimi podpisi nameravajo vložiti napovedano konstruktivno nezaupnico premierju?

Po prvotnem načrtu predsednika stranke upokojencev Karla Erjavca naj bi se to zgodilo do zadnjega dne v letošnjem letu - torej najkasneje do 31. decembra. A se bo časovnica po naših informacijah najverjetneje raztegnila še za dober teden dni.

DeSUS in LMŠ sta Erjavcu že prižgali zeleno luč. FOTO: Bobo

Razlog za to je čakanje na morebiten preobrat in nekakšna nezaupnica Zdravku Počivalšku v njegovi SMC. Osem poslancev te druge največje koalicijske stranke, a ne tudi njen predsednik, ima na mizi še vedno ponudbo za premik iz Janševe koalicije v KUL, čeprav je Počivalšek debato in odločanje o tem na organih SMC doslej zavračal.

Tudi o podaljšanju časovnice bodo jutri opoldne govorili prvaki KUL, čeprav taktika novega prelaganja vsem ne diši. Vendar pa preložitvi tudi ne bodo nasprotovali - vse v imenu iskanja potrebnih 46 glasov. Zdaj so na potezi organi posameznih strank, ki so zainteresirane za morebitno alternativno koalicijo. V DeSUS in LMŠ so Erjavcu že prižgali zeleno luč. Jutri in v torek jo bodo z glasovanjem na daljavo najverjetneje še v SD. Še ta teden pa tudi Levica in SAB.