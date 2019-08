Po vročem juniju in juliju še vroč avgust? V tem primeru bi imeli najtoplejše poletje

Po precej nestanovitnem vremenu, ki smo mu bili priča v zadnjih dneh, se nam tudi jutri obeta vremensko pester dan.

V petek nevihte že dopoldan

Petek nam bo tako prinesel oblake, pogoste pa bodo tudi plohe in nevihte, ki se bodo najprej pojavile na severu države, postopno se bodo nato razširile na vso državo. Najpozneje bodo dežne kaplje zajele Primorsko. Zapihal bo tudi severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj Celzija, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo do 21, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale med 20 in 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Sledi bolj sončen vikend

V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V nedeljo bo sončno.