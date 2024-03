Arome v vejpih in kadilnice bi se lahko poslovile še pred poletjem

Zasvojenost z nikotinom lahko primerjamo z zasvojenostjo s heroinom, pravi specialist splošne medicine Tomaž Čakš , sicer strokovnjak na področju nikotinske odvisnosti na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). "Določene raziskave celo kažejo, da je zasvojenost z nikotinom večja kot s heroinom. Metode pa so enake kot pri heroinu, se pravi, vse gre preko možganov, preko nikotinskih receptorjev v možganih, preko nevroreceptorjev, dopamina, adrenalina itd. In seveda se ustvarja začarani krog, ko se nekdo zasvoji. Čim mlajši je nekdo, tem hitreje pride do zasvojenosti. Problem pri adolescentih je, da se pri njih še razvijajo možgani in nikotin, ali pa heroin ali katera druga droga, vplivajo na ta razvoj," je jasen.

Pri elektronskih cigaretah, t.i. vejpih in nikotinskih vrečkah je težava tudi v tem, da posameznik hitro lahko v svoj organizem vnese precej več nikotina kot s klasičnimi cigaretami. Čakš je opozoril, da je tudi pri nas vse več primerov zastrupitev z nikotinom med najstniki, celo predoziranja. Pred kratkim se je takšen primer zgodil na Koroškem. "Našli so ga ležečega na tleh in so ugotovili, da je bil predoziran, ker je uporabljal tako nikotinske vrečke kot tudi določene vejpe," je navedel.

A tudi, če v elektronskih cigaretah ni nikotina, to ne pomeni, da so ti izdelki varni. Še vedno vsebujejo številne arome in druge kemikalije, ki imajo lahko škodljive posledice za zdravje. Nenazadnje te izdelke posamezniki vdihavajo. "Kapilare v pljučih to neposredno absorbirajo. Para gre še hitreje v pljuča in ostaja v njih, zato je tudi absorbcija hitrejša," je ponazorila Melita Vujnović, vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v Sloveniji.

Po elektronskih cigaretih posegajo že osemletniki

Velika težava je, da so tobačni in podobni izdelki danes zelo dostopni in mladi brez težav pridejo do njih. "Ugotavljamo, da so trenutno elektronske cigarete najbolj uporabljan izdelek med mladostniki. Beležimo njihovo uporabo že med 11-letniki, kjer imamo okoli dva odstotka uporabnikov. To govorimo o trenutni uporabi, ne kadarkoli v življenju – pokusilo jih je še veliko več. Med 13-letniki imamo okoli šest odstotkov uporabnikov, potem pa se odstotek dvigne na skoraj petino med 15-letniki, 17-letniki in mladimi odraslimi," je nekaj podatkov nanizala Helena Koprivnikar, specialistka javnega zdravja z NIJZ, ki je sodelovala pri pripravi predloga spremembe zakonodaje.

Ravnateljica Osnovne šole Danile Kumar in predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič je opozorila, da zaznavajo njihovo uporabo že med otroci v prvi triadi. "Če smo včasih otroke preganjali v zadnji triadi, od 12. leta, ko so začenjali kajenje ali recimo pitje alkohola, potem danes ugotavljamo, da se to začne že pri osmih letih," poudarja.