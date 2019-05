Se bodo čakalne vrste podaljšale, če bo Fides uresničil napovedi?

Minister za zdravje Aleš Šabeder se bo v petek sestal z zdravniškim sindikatom Fides. Osrednja tema pogovorov bo Fidesova napoved z začetka aprila, da bodo vsi zdravniki in zobozdravniki od 1. junija delali dosledno po modri knjigi standardov in normativov. Po Šabedrovem mnenju je rok, ki ga je postavil sindikat, nerealen.

Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je odločitev glavnega odbora sindikata o doslednem upoštevanju standardov in normativov sporočil 3. aprila. Poudaril je, da je modra knjiga kot del kolektivne pogodbe zdravniška pravica, od katere ne nameravajo odstopiti. Ob tem je ocenil, da imata vlada in ministrstvo za zdravje do 1. junija dovolj časa, da ukrepata in uveljavita ustrezne rešitve.

Kuštrin se je strinjal, da je Šabeder ob nastopu ministrske funkcije padel v težke okoliščine, za katere ni bil odgovoren. Vendarle pa po njegovih besedah to ne more biti opravičilo, da ne bi takoj ukrepal, zlasti zaradi zamujenega pol leta zaradi zamenjave ministra za zdravje. Opozoril je, da je vlada Marjana Šarca prišla z zgodbo o rešitvi zdravstva, zato v sindikatu pričakujejo, da bo to tudi naredila.

Šabeder se je že nekaj dni po Fidesovi napovedi srečal z vodstvom sindikata, a sestanek ni prinesel konkretnega dogovora. Obe strani sta postregli z razlago, da je šlo predvsem za spoznavno srečanje, na katerem so se z odprtimi zadevami in največjimi izzivi zgolj seznanili, ne da bi določili roke za njihovo rešitev. Tudi v tednih, ki so sledili, ni bilo zaznati, da sta ministrstvo in Fideszbližala stališča.

Šabeder: Rok je nerealen

Fidesova napoved o doslednem upoštevanju modre knjige pri zdravniškem delu je zaradi bližine 1. junija znova postala aktualna minuli teden. Minister Šabeder je namreč ob robu izredne seje skupščine Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) opozoril, da je rok, ki ga je postavil sindikat, nerealen za implementacijo standardov in normativov.

Predsednica ZZS Zdenka Čebašek Travnik je na skupščini podvomila v uresničitev Fidesove napovedi. Ocenila je, da se bodo zdravniki in zobozdravniki "težko odločili slediti nekim navodilom v nasprotju s svojim odnosom do bolnikov". Po njenih besedah bo potrebnih nekaj več priprav, da se zdravniška služba organizira tako, da bo poskrbljeno za bolnike.

Kuštrin pa je v tem tednu za Radio Slovenija znova poudaril, da je modra knjiga standardov in normativov pravica, ki jo imajo preobremenjeni zdravniki in zobozdravniki vselej možnost izkoristiti. Je pa dodal, da v Fidesu nimajo ne želje ne namena kogarkoli prisiliti, da to pravico izkoristi: "Če zdravnik misli, da lahko dela več, torej kot dela zdaj, potem bo pač seveda delal."

Čakalne dobe bi se podaljšale

Sicer pa so vodstva vseh javnih zdravstvenih zavodov že v začetku maja dobila Fidesovo obvestilo, da od zdravnikov in zobozdravnikov ne smejo terjati obremenitev, ki presegajo standarde in normative. Njihovo dosledno upoštevanje bi med drugim pomenilo, da bi sprejeli v povprečju 24 ambulantnih obiskov dnevno, administraciji pa bi tedensko namenili deset ur. Nedvomno bi se v tem primeru čakalne dobe občutno podaljšale.

Fidesova napoved pa odmeva tudi v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Predsednica sindikata Slavica Mencinger je že pred časom opozorila, da je tudi medicinska sestra del zdravstvenega tima, "torej bo lahko delala toliko, kot bo delal zdravnik". Po njenih besedah bo treba še pred 1. junijem ugotoviti, "kdo bo tisti, ki bo odklanjal bolnike, izvajal triažo in odgovarjal za posledice".