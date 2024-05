Se bodo cene goriv namesto na 14 dni oblikovale na štiri tedne?

Ostala določila bi ostala enaka: regulirane cene naftnih derivatov še naprej ne bi veljale za servise na avtocestah in hitrih cestah, nove cene bi tudi prihodnje spreminjali vsak torek, le da zdaj torej vsak četrti teden.

"V praksi za kupce to pomeni, da bomo pač nove cene videli vsake štiri tedne. Lahko, da bodo nekoliko večje spremembe ob posameznih obdobjih tako navzgor kot navzdol," pravi Karel Lipnik , finančni analitik in novinar Dela.

Novo uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je pripravilo Kumrovo ministrstvo za energijo. Pripombe še sprejema, a časa ni veliko, le do konca maja, pri čemer naj bi nova pravila začela veljati že sredi junija.

Ministrstvo s spremembami obljublja več stabilnosti. In te v zadnjih nekaj turbulentnih letih res nismo imeli. Začelo se je dobro za voznike, z diskontnimi "korona cenami", manj kot dve leti kasneje pa smo bržkone dobili zelo jasen odgovor in cene so zrasle.

Bi utegnila biti gneča ob izrazitejšem nihanju cen vsake štiri tedne celo stalnica? Pred tem naj bi svarili trgovci, ki vsaj neuradno tem spremembam odločno nasprotujejo. Pa ne le zaradi kolon, ki bi se lahko vile pred črpalkami. Trgovci bi bržkone morali prilagoditi utečen sistem trgovanja z gorivom.