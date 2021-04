Se bodo lahko že do poletja cepili vsi, ki si tega želijo?

Na cepljenje vseh, ki si tega želijo, do poletja računa vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. V prihodnjih dveh mesecih se namreč Sloveniji obeta bistveno več odmerkov kot doslej. Trenutno smo sicer od zastavljene 60-odstotne precepljenosti še zelo daleč. Z enim odmerkom je cepljenih približno 410 tisoč prebivalcev, z dvema pa 175 tisoč oziroma dobrih osem odstotkov.

Trenutno je v Sloveniji z dvema odmerkoma cepljenih le dobrih osem odstotkov prebivalcev oz. 175.000 ljudi, z enim pa približno 410.000.A po besedah vodje posvetovalne skupine za cepljenje Bojane Beovićbi lahko že kmalu do cepiva prišli ne glede na starostno skupino."Samo v naslednjih nekaj dneh bomo verjetno cepili še prioritetne skupine, torej ljudi, ki so starejši od 50 let in kronične bolnike. Kasneje pa mislim, da bi bilo lahko cepljenje prosto dostopno. Morda le s še eno dodatno prioritetno skupino za kritično infrastrukturo," razmišljanje pojasnjuje Beovićeva. Cepiva bo namreč vsak teden več. Po podatkih NIJZ bomo le v maju dobili predvidoma 336.000 odmerkov Pfizerja, 57.000 Moderne in 61.000 odmerkov cepiva podjetja Johnson & Johnson. Cepilni centri bodo morali zagotoviti še več ekip, da ne bodo postali ozko grlo, pa svari profesor Roman Jerala. V zadnjih dneh namreč s cepljenjem zaostajamo. "Danes je ostalo 120.000 odmerkov cepiva, čez praznike pa se bo najbrž ta razkorak še povečal," razlaga Jerala. Preizkušanje aplikacije za cepljenje Ljudje se lahko na cepljenje prijavijo pri svojem osebnem zdravniku, nekateri zdravstveni domovi omogočajo tudi prijavo preko portala Gospodar zdravja, drugi imajo svoje spletne strani oziroma obrazce. V okviru portala eZdravje pa naj bi le dobili enoten sistem. "Aplikacija se usklajuje, v eni od občin je tudi že v praktičnem preizkušanju. Mislim, da se bo v zelo kratkem času izkazala kot dovolj operativna," pove koordinator za logistiko cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin.

icon-expand Cepljenje FOTO: Shutterstock

Zlasti starejše, ki še niso bili cepljeni in so bolj ogroženi, pa bi morali po mnenju Jerale v cepilnih centrih na cepljenje aktivneje pozivati. "Tisti cepilni centri, ki so bili najučinkovitejši, so točno to naredili: po telefonu so poklicali vse posameznike. Nenazadnje mislim, da bi jih lahko pozvali podobno kot na volitve, z vabilom," še doda Jerala. Vse več precepljenih je ključna zavora za epidemijo, ki upada vse počasneje, dva tedna po velikonočnem zaprtju opažajo na Inštitutu Jožef Stefan (IJS). Včeraj je bil delež pozitivnih spet večji, 22-odstoten."Smo že zelo blizu reprodukcijskega števila ena, tako da smo že skoraj na platoju ali malo pod njim. Nekako gre v skladu s pričakovanji, morebiti bomo priča celo rahlemu naraščanju v naslednjem tednu ali dveh,"razlaga vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS Leon Cizelj.

Po sproščanju prejšnji teden večjih sprememb ukrepov ta teden sicer ni pričakovati. "Glede zbiranja in ostalih omejitev zadeve za zdaj ostanejo take, kot so. Ta režim bo ostal vsaj še kakšen teden,"ukrepe pojasnjuje minister za notranje zadeveAleš Hojs. Po vladnem semaforju ostaja obarvanost regij tako rekoč enaka, še vedno smo globoko v oranžni fazi.