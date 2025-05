Se bodo dodatna dela na 'štajerki' začela v času poletne sezone?

Državna revizijska komisija je več mesecev preverjala, ali je Dars pri izbiri ponudnika za širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano kršil zakon, kar je družbi očital neizbran gradbinec. In našla računsko napako. Dars je za 17 kilometrov vozišč in priključkov izbral konzorcij CGP s Pomgradom, pri 100-milijonskem poslu pa je nastala napaka v višini 270 evrov, je to komentiral prvi mož uprave Darsa Andrej Ribič. Gradbena dela bodo zato mirovala še vsaj kakšen mesec, saj mora izbran ponudnik računsko napako odpraviti. Pa se še lahko zaplete?