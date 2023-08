Se bodo državne štipendije znižale? Ministrstvo pravi, da ne

Na družbenih omrežjih so se začenjala pojavljati sporočila, da se bo z naslednjim koledarskim letom znižal osnovni znesek državne štipendije. Z vprašanjem smo se obrnili na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kjer pojasnjujejo, da za zdaj to drži. V skladu z Zakonom o urejanju položaja študentov (ZUPŠ-1) so namreč višine osnovnih štipendij, ki so razdeljene po sedmih dohodkovnih razredih, nižje kot sedaj.

K osnovnemu znesku državne štipendije se lahko prišteje še dodatek za bivanje in dodatek za uspeh.

Glede na sedmi člen omenjenega zakona lahko študent z januarjem kot osnovni znesek štipendije prejme največ 244,91 evra. A zdajšnja višina osnovne štipendije je višja. Največji znesek, ki ga trenutno študenti lahko prejmejo na svoj osebni račun, je 258,87. Torej 14,7 evra več od zneska, določenega z ZUPŠ-1. Do neskladnosti je prišlo s 1. marcem, ko je ministrstvo višine socialnih prejemkov uskladilo s povišanjem osnovnega zneska minimalne plače. Leta 2021 sprejeti ZUPŠ pa ni predvidel izrednega in nepričakovanega marčevskega povišanja, od 1. januarja veljavni zneski pa so tako nižji od trenutnih.

Ministrstvo: Korigirali bomo člen, višina se bo ohranila

A to ne pomeni, da bo do znižanja v januarju res prišlo, zagotavljajo na ministrstvu. Ker si tega ne želijo, bodo pripravili korekcijo člena, s tem pa se bo trenutna višina državnih štipendij ohranila.

Na področju državnega štipendiranja pa prihaja do še ene, sicer dolgo napovedovane spremembe. Pripravljen je že predlog sprememb Zakona o štipendiranju, ki bo omogočil hkratno prejemanje Zoisove in državne štipendije. V kratkem ga bodo vložili v obravnavo v Državni zbor. Sprememba za vlagatelje, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin in dosegajo izjemne uspehe, bo predvidoma začela veljati v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025.