Da najnižje pokojnine ne bi več odmerjali v odstotkih od pokojninske osnove, pač pa glede na znesek minimalnih kratkoročnih življenjskih stroškov, pa je predlog Levice, ki ga je v drugi obravnavi predloga pokojninske novele državni zbor že sprejel, o njem pa bodo poslanci odločali v ponedeljek.

In kaj to pomeni v praksi? Skoraj 200 evrov več bi po predlogu Levice dobili tisti z najnižjo odmerjeno pokojnino, torej do višine kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov, ki trenutno znaša 442 evrov. Vsak upokojenec, ki je delal 40 let oziroma ima 40 let pokojninske dobe brez dokupa, pa bo po novem upravičen vsaj do pokojnine v višini 613 evrov, kolikor znašajo minimalni življenjski stroški.

V parlamentu dopolnilu Levice niso bili vsi naklonjeni. Med 44 glasovi proti so glasovali v koalicijskih SDS, NSi in SMC, pa tudi poslanca DeSUS, Branko Simonovič in Robert Polnar, vodja poslanske skupineFranc Juršaje ostal vzdržan.

Pokojnine so sicer pri nas pod mejo za dostojno višino pokojnin, ki jo organizacija OECD postavlja na vsaj 70 odstotkov neto plače pred upokojitvijo. Januarja je ZPIZ beležil 624.735 upravičencev, povprečna starostna pokojnina pa je znašala 723 evrov. Če bo v tretjem branju novele predlog Levice sprejet in bo najnižja pokojnina skoraj podvojena, v Zvezi društev upokojencev Slovenije napovedujejo boj z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.