Beležimo takšno rast okužb, kot je nismo še nikoli. Včeraj je bil pozitiven vsak drug testirani, delež okuženih je znašal kar 47,8 odstotka. Škarje in platno ima sicer politika, vendar je skrajni čas, da sledimo stroki, opozarja prvi med ravnatelji Gregor Pečan.

Gregorja Pečana skrbi tudi, da ljudje virusa očitno še vedno ne jemljejo resno. S terena namreč dobiva informacije, da so nekateri starši med počitnicami organizirali – denimo – rojstnodnevna praznovanja za otroke, ki bi morali biti v karanteni. Pogostejše samotestiranje pozdravlja, pred jutrišnjim dnem pa poziva: šolska vrata so odprta samo za povsem zdrave učence in učitelje.

icon-expand Šola med koronavirusom. FOTO: Shutterstock

Na obalni osnovni šoli Prade bo jutri v klopi sedlo več učencev kot pred počitnicami. Kot pravi ravnateljica, pa to še ni razlog za veselje, saj se virus širi zelo hitro. Še posebej pri mlajših učencih. Kajti tam otroci ne nosijo mask v mehurčkih, in ker je slabo prezračevanje in ker so tudi nekatere učilnice zelo majhne, se te okužbe zelo hitro širijo.

icon-expand Gregor Pečan FOTO: POP TV

V nedeljo so testirali 2.700 bolnih, PCR-test je pokazal, da je z delta verzijo okužena polovica. Kaj te številke pomenijo za šole? Kot pravi Pečan, bo jutrišnji dan izgledal pač čisto običajno. Priporočila so jasna, v šolo ali službo samo zdrave osebe. Necepljeni in nepreboleli zaposleni bodo svoje zdravje odslej morali preverjati na 48 ur. Študenti, dijaki in učenci pa dvakrat na teden. Samotestirali se bodo vsak ponedeljek in sredo. Franka Pegan Glavina, ravnateljica Osnovne šole Elvire Vatovec Prade: "Starši so na naši šoli vzeli to kar odgovorno in seveda ob potrjenih asimptomatskih primerih takoj javijo šoli in obdržijo otroka doma."

Starši oziroma mladostniki lahko hitre teste že od petka prevzamejo v lekarni. Zaposlenim pa morajo teste priskrbeti nadrejeni. Kot pravi infektologinja Mateja Logar, časa za izigravanje ukrepov ni. Na intenzivni se danes zdravi 146 bolnikov, ko bo hospitaliziranih še dodatnih 14, torej skupno 160, sledijo omejitve: "To so predvsem lokali, zapiranje prej, po 22. uri ali po 24. uri, pozneje potem še dodatno omejevanje storitvenih dejavnosti, vendar upajmo, da do tega ne bo prišlo."

Reši nas samo še dosledno preverjanje PCT-ja, upoštevanje higienskih ukrepov in druženje le s tistimi, ki so del našega mehurčka. Zgodbe nekaterih ravnateljev, pravi Pečan, so žalostne in težko razumljive: "Da na primer beležijo oddelek v karanteni, se pravi reciva 25 učencev v karanteni, ki so med počitnicami, pač tako pridejo informacije, mirno proslavljali rojstne dneve in se družili, čeprav bi pravzaprav morali biti doma." Posledice se že kažejo v številkah: samo včeraj je pri nas umrlo 10 covidnih bolnikov, skupno že 4.755. Po svetu je virus terjal 5 milijonov smrti, milijon samo od julija. Se pa nekatere države borijo precej bolje, na Danskem ukrepov nimajo več, sosednja Italija je včeraj na 100 brisov potrdila samo enega, Slovenija pa, vemo, na 100 brisov kar polovico.

