Se bodo spremenila pravila opravljanja alkotesta?

Po veljavni ureditvi v primeru, da se z indikatorjem alkohola ugotovi, da ima udeleženec cestnega prometa v organizmu več alkohola, kot dovoljuje zakon, policist izpolni zapisnik o preizkusu in tega podpiše tudi preizkušeni udeleženec cestnega prometa. Če ta rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola oporeka, mu policist odredi preizkus z etilometrom ali strokovni pregled. Če udeleženec cestnega prometa preizkus z etilometrom ali strokovni pregled odkloni, se po veljavni ureditvi šteje, da se strinja z rezultatom preizkusa z indikatorjem alkohola. Policist pa razlog za odklonitev vpiše v zapisnik.
Ker pa po ugotovitvah ustavnega sodišča indikator alkohola ni merilna naprava in zanj niso predpisane tehnične zahteve, ki bi zagotavljale meroslovno zanesljivost meritev, uporabo indikatorja alkohola urejajo na novo. Po predlogu bi ga uporabljali le kot preliminarni test za ugotavljanje prisotnosti alkohola, na podlagi katerega voznika napotijo na preizkus z etilometrom ali na strokovni pregled. Podpis zapisnika bo potrjeval seznanitev z rezultatom in nadaljnjim postopkom, ne pa strinjanja z rezultatom indikatorja. Če udeleženec cestnega prometa zapisnika ne bo želel podpisati ali bo odklonil preizkus z etilometrom oz. strokovni pregled, bo policist razlog vpisal v zapisnik.
Ustrezno spreminjajo tudi pogoje za pridržanje voznikov. Začetek uporabe teh določb pa je predviden 7. maja 2027.
Kot izhaja iz obrazložitve zakona, policija v letošnjem letu načrtuje nabavo 96 etilometrov v vrednosti 1,1 milijona evrov. Finančne posledice izvajanja predlagane ureditve policije so ocenjene na približno 90.000 evrov letno. Stroški bodo nastali predvsem zaradi izvajanja preizkusov z etilometri, vključno z zagotavljanjem ustrezne opreme, ustnikov, referenčnih plinov in servisiranja etilometrov. Dodatne finančne posledice bodo predstavljali stroški prevozov oseb na policijske postaje, kjer bodo opravljali preizkuse z etilometri, katerih višine pa trenutno ni mogoče natančno ovrednotit.
Predlagana ureditev bo zaradi izvajanja dodatnih preizkusov z etilometri tudi povečala obremenitev policijskih patrulj. Policija letno obravnava okoli 10.000 alkoholiziranih voznikov, od tega okoli 4000 pozitivnih preizkusov, pri katerih rezultat presega 0,80 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Preizkuse z etilometri bodo praviloma opravljali na policijskih postajah, saj manjših ročnih etilometrov, ki jih uporabljajo nekatere države članice EU, v Sloveniji ni mogoče uporabljati, ker ne izpolnjujejo zahtev pravilnika o meroslovnih zahtevah za etilometre.
S spremembami zakona vlada pravila za trening kolesarjev razširja tudi na triatlonce in ureja uporabo odobrenih sistemov za avtomatizirano vožnjo.
Predlog pod določenimi pogoji omogoča vožnjo brez stalnega držanja krmila pri dvoslednih vozilih z aktiviranim odobrenim sistemom za avtomatizirano vožnjo prve, druge ali tretje stopnje po mednarodnem standardu SAE J3016. Izpustitev krmila bo dovoljena le, kadar to dopuščajo lastnosti ceste, stanje vozišča, preglednost in vidljivost, prometne in vremenske razmere ter stanje vozila in tovora.
Voznik bo moral ves čas spremljati prometne razmere in delovanje sistema ter biti pripravljen nemudoma prevzeti upravljanje vozila. Na zahtevo policista bo moral omogočiti tudi vpogled v podatke o aktiviranju in delovanju sistema ter njihovo pridobitev iz vozila. Za neizpolnitev te obveznosti predlog določa globo 300 evrov, so sporočili po seji vlade.
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