Se bodo spremenila pravila opravljanja alkotesta?

Po veljavni ureditvi v primeru, da se z indikatorjem alkohola ugotovi, da ima udeleženec cestnega prometa v organizmu več alkohola, kot dovoljuje zakon, policist izpolni zapisnik o preizkusu in tega podpiše tudi preizkušeni udeleženec cestnega prometa. Če ta rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola oporeka, mu policist odredi preizkus z etilometrom ali strokovni pregled. Če udeleženec cestnega prometa preizkus z etilometrom ali strokovni pregled odkloni, se po veljavni ureditvi šteje, da se strinja z rezultatom preizkusa z indikatorjem alkohola. Policist pa razlog za odklonitev vpiše v zapisnik.

Ker pa po ugotovitvah ustavnega sodišča indikator alkohola ni merilna naprava in zanj niso predpisane tehnične zahteve, ki bi zagotavljale meroslovno zanesljivost meritev, uporabo indikatorja alkohola urejajo na novo. Po predlogu bi ga uporabljali le kot preliminarni test za ugotavljanje prisotnosti alkohola, na podlagi katerega voznika napotijo na preizkus z etilometrom ali na strokovni pregled. Podpis zapisnika bo potrjeval seznanitev z rezultatom in nadaljnjim postopkom, ne pa strinjanja z rezultatom indikatorja. Če udeleženec cestnega prometa zapisnika ne bo želel podpisati ali bo odklonil preizkus z etilometrom oz. strokovni pregled, bo policist razlog vpisal v zapisnik.

Ustrezno spreminjajo tudi pogoje za pridržanje voznikov. Začetek uporabe teh določb pa je predviden 7. maja 2027.