Se bodo stroški elektrike za male podjetnike res enormno povečali?

Na novinarski konferenci t.i. gospodarskega kroga, ki jo je OZS organiziral 4. decembra, je predsednik zbornice Blaž Cvar med drugim opozoril na povišanje cen električne energije v prihodnjem letu za male poslovne odjemalce, v kolikor ne bo prišlo do regulacije cen za ta segment.

Dejal je, da več kot 100.000 obrtnikov in podjetnikov s 1. januarjem čakajo za 80 odstotkov ali več višje cene elektrike. V sekciji, ki deluje v sklopu Energetske zbornice, so njegove izjave označili za zavajujoče. Po njihovih navedbah bo končni strošek za male poslovne odjemalce glede na trenutno znane cenike dobaviteljev višji za okoli 20 odstotkov.

Z iztekom leta 2023 se namreč zaključuje regulacija cen, s katero je država zaščitila omenjeno skupino 100.000 poslovnih odjemalcev v času največje energetske krize, stroške regulacije cen pa so v večji meri krili slovenski proizvajalci električne energije iz skupin Gen in HSE, deloma pa državni proračun.

Ob tem so poudarili, da vsi dobavitelji še niso objavili cenikov za prihajajoče leto, predvidevajo pa, da "navedeni dvig cen med njimi ne bo bistveno odstopal". Večji odjemalci lahko sklepajo tudi večletne pogodbe in si s tem zagotovijo še nižje cene za večletno obdobje.

"Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije pozdravlja vsako razpravo, ki pripomore k boljšemu energetskemu in gospodarskemu stanju v državi, opozarja pa na posledice nepremišljenih izjav, ki povzročijo zmedo in negotovost pri končnih odjemalcih," so zapisali v sporočilu za javnost. Kot so dodali, so Cvara pozvali k posredovanju izračuna, ki ga je navedel v ponedeljkovi izjavi. S tem želijo ugotoviti, ali gre za ekstremen primer ali za morebitno pomoto pri izračunu.