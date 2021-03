Bodo na dan žena v šolske klopi sedli tudi ostali dijaki?

Šolska ministrica Simona Kustec naj bi na seji vlade predlagala, da bi se že prihodnji ponedeljek v srednje šole vrnili tudi dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov. Mnenja bodo šolsko in zdravstveno ministrstvo ter NIJZ sicer še usklajevali, vlada pa naj bi, če se epidemiološka slika ne bo drastično poslabšala, predlog sprejela. Dijaki naj bi v šolske klopi sedali po modelu C.

Če so v učilnicah srednjih šol trenutno le zaključni letniki in dijaki nižjih poklicnih smeri, pa naj bi bilo že od ponedeljka vse drugače. Šolska ministrica Simona Kustec naj bi po naših neuradnih informacijah vladi predlagala, da se dijaki z osmim marcem vrnejo v šolske klopi po modelu C. A če je v modri knjižici, ki so jo na šolskem ministrstvu spisali pred začetkom šolskega leta, ideja, da bi se po C modelu dijaki v šoli izmenjevali na štirinajst dni, pa naj bi zdaj vladi predlagala tedenska rotiranja. Ravnatelji čakajo, kakšna bo zadnja beseda vlade, ki bo padla v sredo. Tudi dijaki potrjujejo, da se morebitne vrnitve v šolo veselijo. "V šoli je čisto drugače, lahko res dobro slišimo razlago. Vesela sem, da smo se vrnili,"pove dijakinja zaključnega letnika Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije LjubljanaManca Deželak.

icon-expand Dijaki v šoli FOTO: Thinkstock

S predlogom se strinja tudi Fani Al Mansourz Združenje ravnateljev srednjih šol:"Dijaki so predolgo doma, postajajo neodzivni in asocialni, potrebujejo druženje, potrebujejo šolo." Takšnega mnenja je tudi ravnatelj umetniške gimnazije Alojz Pluško: "Šole so prazne, čeprav imamo dovolj prostora. Lahko bi imeli bistveno več dijakov, pa jih glede na pravila na žalost ne smemo." Iz zanesljivih virov pa prihaja informacija, da ministrstvo ne bo predlagalo razpolavljanja samih razredov, temveč naj bi se v šolah izmenjevali letniki. V rokah ravnateljev pa je, koliko oddelkov in kateri bodo naenkrat v šoli. Najtrši oreh, zaradi katerega naj bi se najbolj zapletalo, so prevozi in dijaški domovi, a šolniki zagotavljajo vladi, da lahko tudi na tem področju poskrbijo za varnost. "Kako menim, da se bodo dijaški domovi znali zorganizirati za vse tiste dijake, ki bodo bivali pri njih,"pravi Al Mansourjeva.

Da so po petih mesecih dela na daljavo tudi najbolj vestni učenci že zelo apatični, medtem pričajo dijaki. In dodajajo, da se bodo trudili spoštovati vsa navodila stroke, da bi le lahko znova sedli v šolske klopi. "Tudi če bodo maske potrebne, denimo v razredih, razumemo, da je morda to edini način, da se okužba ne prenaša, vsekakor je pa to bolje kot izobraževanje doma," je dejal dijak drugega letnika Gimnazije Bežigrad Simon Trussevich. Na ministrstvu uradnih informacij ne dajejo. Vse je torej v rokah vlade, ki naj bi o vračanju srednješolcev v šole odločila že v sredo, z okrožnico pa nato šole o sklepu seznanila v četrtek.