Na Goriškem in v Vipavski dolini so se po večletnem iskanju zdravnikov odločili, da nove sodelavce poiščejo v državah nekdanje Jugoslavije. Glavni razlog je bila podobnost v jeziku, pravita direktorja obeh zdravstvenih domov, kjer bodo v nekaj letih imeli deset specialistov iz Bosne in Hercegovine ter Srbije. Nekateri so se prijavili sami, druge so iskali s pomočjo zaposlitvenih agencij. Kakšne so njihove dosedanje izkušnje?