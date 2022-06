Ogrelo se bo nad 35 stopinj Celzija, vročina ne bo popustila niti ponoči

Sončno sobotno dopoldne v središču Ljubljane. Temperatura ozračja prijetnih 26 stopinj Celzija. A ne za dolgo ...

"Zelo visoke temperature lahko v prihodnjem tednu pričakujemo v zahodnem in osrednjem delu države. Tukaj bi se lahko že v ponedeljek ogrelo do 36, 37 stopinj," napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.

In takšne temperature bodo vztrajale vsaj še do konca meseca, če ne še prvi teden julija. Za primerjavo – junij je bil nazadnje tako vroč in tako sušen le še pred 22. leti, ko se je v Beli krajini živo srebro povzpelo na rekordnih 37 stopinj in pol. "Tla so povsem izsušena, to pa lahko še dodatno okrepi vročino, saj se suha tla precej bolj segrejejo kot mokra in zato so lahko temperature v krajih z velikim padavinskim primanjkljajem lahko tudi nekaj stopinj višje," dodaja Nosan.