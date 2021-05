Se bomo končno poslovili od plastičnih krožnikov in slamic?

Z uredbo bi tako v Sloveniji prepovedali prodajo vrste plastičnih proizvodov za enkratno uporabo; to so vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, posode za živila, vsebniki za pijačo in lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter proizvodi iz oksorazgradljive plastike. Pri določenih izdelkih veljajo izjeme, kot so denimo izdelki za medicinsko ali industrijsko rabo.

Kot so zapisali na ministrstvu, predlog uredbe z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega oz. morskega, določa ukrepe za 10 najpogosteje najdenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko. Cilj je zmanjšanje onesnaževanja okolja s temi odpadki ter njihova smotrna zasnova in raba.

Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se ne prepovedujejo, je v predlogu uredbe predpisan sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Za proizvajalce, ki dajejo na trg vlažilne robčke, balone, tobačne izdelke in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, bi uvedli sistem s skupinskim izpolnjevanjem obveznosti oz. z nosilcem skupnega načrta, ki v imenu in za račun proizvajalcev ureja obveznosti iz te uredbe. Proizvajalci bi morali nositi stroške, kot so stroški zbiranja, prevoza in obdelave odpadkov.

Proizvajalci, ki dajo na trg ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko, bodo v okviru sistema morali plačevati stroške za ločeno zbiranje takšnega odpadnega ribolovnega orodja in stroške ozaveščanja. Slovenija nima ustreznih podatkov o odpadnem ribolovnem orodju, zato se bodo posebej zbirali od leta 2022 dalje.

V uredbi je določen tudi nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila, in sicer za najmanj 20 odstotkov do 1. januarja 2026 glede na leto 2022, merjeno v številu teh proizvodov. Od 1. januarja 2025 dalje bodo morale PET-plastenke vsebovati najmanj 25 odstotkov in od 1. januarja 2030 dalje najmanj 30 odstotkov reciklata. Cilj predlagane uredbe je tudi zvišati letni delež ločeno zbranih odpadnih plastenk na 77 odstotkov mase do leta 2025 in 90 odstotkov do leta 2029.

Proizvajalci higienskih vložkov, tamponov in aplikatorjev tamponov, vlažilnih robčkov, tobačnih izdelkov s filtri in lončkov za pijačo bodo morali medtem skrbeti za ustrezno označevanje svojih izdelkov. Potrošnike bodo morali tako obvestiti o prisotnosti plastike v proizvodu, posledično negativnem vplivu smetenja na okolje in načinih odstranjevanja odpadkov iz teh proizvodov, ki se jim je treba izogibati, še navaja predlog uredbe.