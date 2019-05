Se bomo proti podnebnim spremembam borili s posebnim podnebnim zakonom?

Ministrstvo za okolje in prostor bi se po besedah ministra Simona Zajca v boj proti podnebnim spremembam podalo s posebnim podnebnim zakonom. Zakon je pomemben, ker želijo, da bo imel cilj, ki ga bodo določili do leta 2050, širok politični konsenz, je dejal po današnji seji vlade.

Marca so se tudi v Sloveniji mladi podali na ulice in vzklikali 'ni planeta B'.

Cilj: nevtralna družba do 2050

Vlada je sicer danes ob podpori vseh ministrstev sprejela stališče države do vizije EU Čist planet za vse, je pojasnil Zajc in izpostavil, da se s tem stališčem uvrščamo med ambiciozne države na ravni unije.

"Naša država se bo v razpravi o določitvi ciljev do leta 2050 zavzemala za to, da si za cilj določimo nevtralno družbo do leta 2050," je dejal.

Ta prehod mora biti po Zajčevih besedah socialno pravičen, stroškovno učinkovit in pravično porazdeljen med zdajšnjimi in prihodnjimi generacijami. "Ne želimo si, da vse breme prilagajanja pade na kasnejše generacije, ampak da z ukrepanjem začnemo že sedaj," je bil jasen.

V zvezi s tem se je vlada po njegovih besedah seznanila z informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike. O tem bodo obvestili DZ, prihodnji teden bodo o tem razpravljali z nevladnimi organizacijami, prav tako prihodnji teden bo tudi javna razprava.

"Ta okvir je zelo pomemben. V njem si določamo pot, kako bomo prišli do cilja, ki si ga bomo zastavili do leta 2050. Predlagamo, da se sprejme poseben podnebni zakon. Zakon je pomemben, ker želimo, da cilj, ki ga določimo do 2050, uživa zelo širok politični konsenz," je izpostavil minister.