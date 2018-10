Se bomo rešili pred ekološko katastrofo?

Kako se bo Slovenija reševala pred ekološko katastrofo, ki nam grozi? Minister za okolje Leben se zavzema za zažiganje odpadkov, ekologi pa so že na nogah. To ni rešitev. Kako se bomo znebili nakopičenih odpadkov, ki grozijo, da se zgodi 'Kemis dve'? Bo za dosedanjo politiko, ki nas je pripeljala do te točke, kdo odgovarjal?