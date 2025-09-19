Anamarija in Denis se podajata na Ljubljanski maraton?

Kdaj ste nazadnje obuli tekaške čevlje? Če vam je ta občutek domač, se morda tudi sami pripravljate na Ljubljanski maraton, ki nas čaka natanko čez en mesec. Na start polmaratona se 19. oktobra podajata tudi naša Anamarija Ficko in Denis Malačič. Sprejela sta izziv nekajtedenskih priprav, a kmalu sta ugotovila, da sta v slabši formi, kot sta si želela priznati. Da pa pri tem ne bosta povsem prepuščena sama sebi, smo jima priskrbeli tekaškega trenerja, ki bo bdel nad njunimi kilometri in napredkom. Bo našima tekačema uspelo doseči cilj?