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Se boste letos cepili?

Ljubljana, 04. 11. 2026 07.22 pred 56 minutami 4 min branja 7

Avtor:
Amela Hajder Svet na Kanalu A
Katarina Prosenc Trilar

Vročina, bolečine v mišicah, glavobol in občutek, da nas je bolezen povsem položila v posteljo. Gripa ni le nekoliko močnejši prehlad, čeprav jo pogosto zamenjujemo z njim. Vsako leto znova se pred začetkom sezone pojavljajo vprašanja o cepljenju. Ali lahko zaradi cepiva še huje zbolimo? Kako strokovnjaki že več mesecev vnaprej vedo, kateri virusi bodo krožili med ljudmi? In zakaj je treba cepivo pripraviti tako zgodaj?

Odgovore smo v oddaji Svet na Kanalu A poiskali pri virologinji Katarini Prosenc Trilar iz Nacionalnega centra za gripo, ki je pojasnila, kako nastane cepivo, kako se virus spreminja in za koga je cepljenje še posebej priporočljivo.

Cepivo pripravljajo že pol leta pred sezono gripe

Napovedovanje prihodnje sezone gripe ni preprosto. Strokovnjaki morajo namreč več mesecev vnaprej oceniti, kateri sevi virusa bodo najverjetneje krožili med ljudmi. "Seveda natančno ne vemo in to je zmeraj zelo težko vprašanje," pojasnjuje virologinja.

Svetovna zdravstvena organizacija približno šest mesecev pred začetkom sezone določi, katere različice virusa bodo vključene v cepivo. Toliko časa namreč traja tudi njegova proizvodnja. Pri tem sodeluje obsežna mednarodna mreža za spremljanje gripe, ki pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije deluje že od leta 1947. Danes jo sestavlja 151 nacionalnih centrov za gripo, podatki pa prihajajo iz 127 držav. Med njimi je tudi slovenski center, ki zbira podatke o virusih in jih posreduje referenčnim laboratorijem. Tam strokovnjaki na podlagi analiz ocenijo, kateri sevi naj bodo vključeni v cepivo.

Katarina Prosenc Trilar
Katarina Prosenc Trilar
FOTO: Damjan Žibert

Virus gripe se nenehno spreminja

Ena največjih posebnosti virusa gripe je njegova sposobnost hitrega spreminjanja. Prav zato cepivo ne more biti vsako leto enako, ampak ga je treba prilagajati različicam virusa, ki krožijo med ljudmi.

Sezonsko cepivo vsebuje dva podtipa virusa influence A, H1 in H3, ter virus influence B. V Sloveniji in širšem okolju med ljudmi krožijo predvsem različice A(H1), A(H3) in influence B. Obstajajo sicer tudi drugi podtipi, vendar so številni prisotni predvsem pri pticah in drugih sesalcih, ne pa med ljudmi.

Ali lahko po cepljenju zbolimo za gripo?

To je eno najpogostejših vprašanj, ki spremljajo cepljenje. Mnogi namreč opažajo, da po cepljenju zbolijo, in bolezen povežejo prav s cepivom. A kot poudarja virologinja, takšna povezava ne pomeni nujno, da je bolezen povzročilo cepljenje. "Od cepljenja ne moremo zboleti za gripo, ker v cepivu sploh ni živega virusa," odločno razjasni. V času sezone namreč kroži veliko drugih virusov dihal, med njimi rinovirusi, virusi parainfluence in respiratorni sincicijski virus. Povsem mogoče je tudi, da se človek z gripo okuži tik pred cepljenjem ali kmalu po njem, ko zaščita še ni vzpostavljena.

Cepivo namreč ne začne delovati takoj. Za razvoj učinkovite zaščite je potrebnih približno en do dva tedna.

Katarina Prosenc Trilar
Katarina Prosenc Trilar
FOTO: Damjan Žibert

Cepljenje ne oslabi imunskega sistema

Pogost pomislek je tudi, da bi cepljenje lahko oslabilo naš imunski sistem. Virologinja to odločno zavrača: "Ne, nič ga ne oslabi." Po cepljenju se sicer lahko pojavijo nekateri neželeni učinki, vendar so običajno blagi in kratkotrajni. Najpogosteje gre za bolečino ali oteklino na mestu vboda, lahko tudi za povišano telesno temperaturo, utrujenost ali glavobol.

Kdo naj se cepi proti gripi?

Proti gripi se lahko cepijo vsi, starejši od šestih mesecev. Cepljenje pa je še posebej priporočljivo za skupine, pri katerih obstaja večje tveganje za težji potek bolezni in zaplete. Mednje sodijo starejši od 65 let, kronični bolniki, osebe s pljučnimi in srčno-žilnimi boleznimi, ljudje z izrazito prekomerno telesno težo, nosečnice ter zdravstveni delavci.

S cepljenjem namreč ne zaščitimo samo sebe, ampak tudi ljudi v svoji okolici, ki so lahko zaradi zdravstvenih težav bolj ranljivi. "S tem, ko se jaz cepim, pravzaprav zaščitim njih, ker jim ne prinesem okužbe," poudarja sogovornica.

Katarina Prosenc Trilar
Katarina Prosenc Trilar
FOTO: Damjan Žibert

Kako gripo ločiti od prehlada?

Gripa se pogosto začne precej nenadoma. Značilni so visoka telesna temperatura, bolečine v mišicah in sklepih, glavobol ter izrazita utrujenost. Pri običajnih virusnih okužbah dihal so simptomi pogosto blažji, vendar samo na podlagi počutja in znakov bolezni ne moremo zanesljivo ugotoviti, za kateri virus gre. "Zares lahko ločimo samo z laboratorijsko potrditvijo," opozarja virologinja.

Zato tudi močan prehlad še ne pomeni nujno gripe, prav tako pa ni mogoče vsake okužbe z vročino pripisati virusu gripe.

Kako učinkovito je cepivo?

Učinkovitost cepiva strokovnjaki spremljajo predvsem v državah, kjer je precepljenost višja. V Sloveniji takšnih analiz v večjem obsegu ne izvajajo, saj je delež cepljenih razmeroma nizek.

V državah, kjer podatke redno zbirajo, spremljajo, koliko cepljenje zmanjša tveganje za okužbo, koliko prepreči težje poteke bolezni, hospitalizacije in smrti. Učinkovitost analizirajo tudi glede na starostne skupine in posamezne seve virusa.

Virologinja ob koncu pogovora poudarja, da je cepljenje pomembno predvsem za ljudi, pri katerih lahko gripa povzroči resnejše zaplete: "Priporočam cepljenje predvsem rizičnim skupinam zaradi tega, da zaščitijo sebe, da zaščitijo okolico."

Ob tem ne gre pozabiti niti na širšo korist cepljenja. Manj težjih potekov bolezni in zapletov pomeni tudi manjšo obremenitev zdravstvenega sistema v času, ko se število okužb z gripo poveča.

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KOMENTARJI7

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maksi23
04. 11. 2026 08.28
Ne, hvala! Priporočam pa Beovičevi in drugemu starejšemu medicinskemu osebju!
Odgovori
0 0
4krogci
04. 11. 2026 08.23
Cepil letos proti gripi? Em ne…so cudni na oblasti in posledicno vprasanje s cim bi nas cepli!
Odgovori
+2
2 0
olafur
04. 11. 2026 08.20
včeraj sem se, bolan sem bil v življenju 2x obakrst grips v srednjih letih, sedaj pri 71 razen malo pritiska, ki ga uravnavam s tabletami sem zdrav in po anticepilcih bi moral biti že leta in leta pod zemljo
Odgovori
0 0
Murkovzos
04. 11. 2026 08.18
Nikoli cepljen, nikoli bolan...
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
04. 11. 2026 08.10
Nevem še
Odgovori
-1
0 1
Uporabnik1921539
04. 11. 2026 08.09
ce ze sprasujete..ne.
Odgovori
+2
2 0
Pimplc
04. 11. 2026 08.08
se bom ce pridem do zdravnika huh
Odgovori
+0
1 1
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