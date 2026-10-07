Še danes mogoče prijave za glasovanje na domu ali volišču Omnia

Volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju, t. i. volišču Omnia, morajo to do danes sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik.

Danes se izteče tudi rok za prijavo za glasovanje na domu, kar lahko storijo volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču. V nedeljo jih bo na domu obiskal t. i. leteči volilni odbor. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in želijo v nedeljo glasovati na volišču v Sloveniji, pa lahko to še danes sporočijo Državni volilni komisiji (DVK).

Medtem od torka do četrtka poteka predčasno glasovanje. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč po državi med 7. in 19. uro. Na območju Upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje, temveč to poteka na različnih lokacijah. V vsakem ljubljanskem volilnem okraju je eno volišče za predčasno glasovanje, le volilni okraj Ljubljana - Vič Rudnik 1 ima dve. Ob ljubljanskih so spremenjene tudi lokacije za predčasno glasovanje v volilnih okrajih Žalec 2, Velenje 2 in Laško.

Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo.

DZ je za 11. oktober razpisal štiri referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. Trije posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za RTVS, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid treh posvetovalnih referendumov ni zavezujoč.