Še danes možna prijava za vpis na fakultete

Prijavo za vpis kandidati lahko oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ le še danes, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. Vsak kandidat lahko odda eno prijavo za vpis, kjer po prednostnem vrstnem redu izbere največ tri želene študijske programe. Pri tem je pomemben vrstni red izbranih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje.

Vpisna mesta so razpisali javne univerze v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in novomeška fakulteta za informacijske študije - ter 10 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo. Razpisana sta tudi dva nova študijska programa, vizualna umetnost in oblikovanje na primorski univerzi in dentalna medicina na mariborski univerzi.

Kandidati bodo obveščeni o stanju prve prijave 5. aprila. Od 24. junija do 9. julija bodo na visokošolskih zavodih potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti.

Do 30. julija bodo kandidati obveščeni, ali so sprejeti na izbrano fakulteto. Vpis sprejetih v prvem roku bo od 2. do najpozneje 17. avgusta. Drugi prijavni rok za vpis na fakultete bo potekal od 20. do 27 avgusta.

V četrtek se je zaključil tudi prvi prijavni rok za vpis v višješolsko izobraževanje. Za študente 47 višjih strokovnih šol je v prihodnjem študijskem letu na voljo 11.934 mest. V javnih višjih šolah je največ programov na področju tehnike, proizvodnje tehnologije in storitvah, v zasebnih pa pri storitvah in družbenih, poslovnih upravnih ved.

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija kandidate pisno seznanila z izidom izbirnega postopka, vpisati pa se bo treba do 20. avgusta. Drugi prijavni rok za vpis v višješolsko izobraževanje bo potekal od 24. do 31. avgusta.