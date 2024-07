Še danes možno anonimno brezplačno testiranje na okužbo s hepatitisom C

Virus lahko po njenih besedah sproži tudi bolezni izven jeter, na primer sladkorno bolezen tipa dva, bolezni ledvic, revmatske, kožne in žilne bolezni. Povzroči lahko tudi izrazito utrujenost in hude bolečine v sklepih in mišicah. Z okužbo povezujejo tudi limfom.

Večina od 300 milijonov kronično okuženih s hepatitisom v svetu zato večinoma ukrepa šele, ko je že prepozno. Predvsem hepatitis C večinoma poteka nezaznavno, ljudje so lahko kronično okuženi več desetletij, okužba pa lahko tiho pripelje do odpovedi delovanja jeter, je na nedavni novinarski konferenci povedala vodja ambulante za virusne hepatitise na ljubljanski infekcijski kliniki Mojca Matičič .

Po svetu živi več kot 500 milijonov ljudi z diagnosticirano eno izmed oblik hepatitisa. Za to boleznijo letno umre približno 1,4 milijona ljudi. Najbolj pa preseneča, da po ocenah strokovnjakov več kot tri četrtine ljudi s hepatitisom sploh ne ve za okužbo, so sporočili z Lekarniške zbornice Slovenije.

'Ukrepajte. Testirajte se. Zdravite se. Cepite se.'

Svetovni dan hepatitisa tako tokrat poteka pod sloganom "Ukrepajte. Testirajte se. Zdravite se. Cepite se." V Sloveniji je na voljo enostavno in vsem dostopno testiranje ter zdravila, s katerimi je mogoče pozdraviti skoraj vse bolnike z virusom hepatitisa C, je poudarila Matičič.

Akcijo brezplačnega testiranja vsako leto organizira Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete, Slovenskim društvom bolnikov obolelih za virusnim hepatitisom Slovenija HEP in študenti medicinske fakultete iz projekta Virus pri Društvu študentov medicine Slovenije.

'V Sloveniji število primerov ostaja relativno nizko'

Poznamo sicer pet glavnih povzročiteljev virusnega hepatitisa, to so virusi hepatitisa A, B, C, D in E. Gre za bolezni jeter, ki lahko povzročijo akutno ali kronično bolezen tega organa. "V Sloveniji zaradi učinkovitih preventivnih ukrepov in cepljenja število primerov ostaja relativno nizko," so sporočili z lekarniške zbornice, kjer se zavzemajo za ozaveščanje javnosti za zgodnje odkrivanje in zdravljenje, ki lahko prepreči resne zaplete.

Hepatitis A in hepatitis E sta pretežno bolezni popotnikov v tropskih območjih, kjer se prenašata predvsem z okuženo hrano in vodo. Hepatitisa B in C se prenašata z izpostavljenostjo okuženi krvi, z nezaščitenimi spolnimi odnosi z okuženimi in z okužene matere na novorojenca.

Cepljenje je najučinkovitejša zaščita proti hepatitisu A, B in D, so poudarili na lekarniški zbornici. Cepljenje proti hepatitisu A je obvezno za vstop v nekatere države, sicer pa je za preprečevanje okužbe pomembno upoštevanje higiene, kot je redno umivanje rok in uživanje varne pitne vode ter hrane. Za zmanjšanje tveganja okužbe s hepatitisom B in C je ključna uporaba sterilnih igel in injekcij ter varna praksa pri tetoviranju in prebadanju kože. Prav tako je pomembna uporaba zaščite med spolnimi odnosi. K preprečevanju širjenja hepatitisa pripomore tudi izogibanje delitvi osebnih predmetov, kot so britvice in zobne ščetke, so še sporočili z zbornice.