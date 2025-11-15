Slovenija
Še dober teden do referenduma: kako nagovarjajo volivce?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Še dober teden in znova se bomo odpravili na volišča. Referendumsko vprašanje pa: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?". Gre za vprašanje, ki so mu volivci zeleno luč na načelni ravni sicer prižgali že na lanskem trojnem posvetovalnem referendumu, v obeh taborih pa dneve do referendumske nedelje izkoriščajo še za zadnja nagovarjanja državljanov.
