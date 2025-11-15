Svetli način
Še dober teden do referenduma: kako nagovarjajo volivce?

Ljubljana , 15. 11. 2025 19.26 | Posodobljeno pred 19 minutami

Mark Vidrih
Še dober teden in znova se bomo odpravili na volišča. Referendumsko vprašanje pa: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?". Gre za vprašanje, ki so mu volivci zeleno luč na načelni ravni sicer prižgali že na lanskem trojnem posvetovalnem referendumu, v obeh taborih pa dneve do referendumske nedelje izkoriščajo še za zadnja nagovarjanja državljanov.

Dostojanstven konec ali potencialne zlorabe?

Zadnji dan za prijavo za referendumsko glasovanje po pošti iz Slovenije

Referenduma o pokojninski reformi ne bo

KOMENTARJI (6)

jank
15. 11. 2025 19.45
+1
Kdo sem jaz, kdo smo mi, da si jemljem/jemljemo pravico, da nekomu, ki je neozdravljivo bolan, ki izjemno trpi in ki je ob človeško dostojanstvo, da mu preprečim/o njegovo željo po končanju življenja nevredno človeka. Kdo???
ODGOVORI
1 0
ŠeVednoPlešem
15. 11. 2025 19.45
Civilizacijska norma, dosežek, je, da vsak posameznik odloča sam o svojem življenju. Seveda ne gre za "pomoč pri samomoru" , "poskus genocida", "sovraštvo do življenja" ali nekakšno "zakonsko zapovedano obveznost evtanazije", ki jo bodo izvajali levakarski eskadroni smrti ..., temveč prepustiti dopustnost možnosti o tem, ali končati trpljenje trpečemu posamezniku oziroma njegovim svojcem. Gre seveda za primere, ko človeku po diagnozi smrtne bolezni, ko nad smrtno bolnim obupajo zdravniki in duhovniki, ostane le še grozno trpljenje. Je človeško, humano, krščansko, biti na koncu življenja v lastnih iztrebkih, zafiksan z najhujšimi mamili ter nezmožen jesti ali piti, ker ti že samo hranjenje povzroča neznosno trpljenje, grozljive bolečine ??? Gre za retorično vprašanje. Zdravniki in nasprotniki MOŽNOSTI človeku dostojnega in dostojanstvenega slovesa se na veliko sprenevedajo ...
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
15. 11. 2025 19.45
+1
Lahko sprejmeš zakon, da nisi moriLec vendar po vesti SI.
ODGOVORI
1 0
ŠeVednoPlešem
15. 11. 2025 19.39
+1
Že zdaj je z blagoslovom cerkve in zdravniške stroke dana svojcem možnost, da prekinejo življenje, ko gre za primer klinične ugasnitve možganov ... in bolnega pri življenju ohranjajo aparati. Zdravniki v skladu s svojo doktrino "lajšajo trpljenje", ko smrtno bolnemu ostane le še trpljenje. To je v njihovem kodeksu, ko terminalno bolnim predpisujejo morfij. Da, gre za super ilegallno mamilo, ki ga zdravniki dajejo na smrt bolnim, da jim lajšajo trpljenje. Kaj je to, če ne evtanazija. "Filati" trpečega smrtno bolnega z morfijem ! Zato nehajte manipulirati s čustvi in širiti neznanje in predsodke.
ODGOVORI
1 0
Minifa
15. 11. 2025 19.35
+0
Zadeva je sila preprosta ste za legalizacijo umora ali ne ??
ODGOVORI
2 2
ŠeVednoPlešem
15. 11. 2025 19.41
-1
itak da je to laž.
ODGOVORI
0 1
