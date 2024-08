Še dolgo bodo potrebovali pomoč, da bodo njihova bivališča spet varen dom

Na Zvezi Anita Ogulin & ZPM smo se takoj, ko je bilo to mogoče, odpravili na teren, da bi obiskali prizadeta območja in njihove prebivalce. Sprva v spremstvu lokalnih interventnih in odgovornih služb, nato pa sami. Kot vedno nam je teren omogočal, da smo prepoznavali potrebe ljudi in jih v okviru svojih zmožnosti podprli na tistih področjih, kjer so pomoč potrebovali. Najprej v obliki materialne pomoči (hrana, oblačila, gospodinjski aparati, šolske potrebščine, najnujnejša oprema za dom, razvlaževalniki ...) in vrednostnih bonov, s katerimi so lahko kupili tisto, za kar so sami menili, da najbolj potrebujejo. Nekaterim družinam smo omogočili, da so se umaknile v počitniške nastanitve. Otrokom pa smo ponudili brezplačna letovanja, tako da so se starši po službenem času lažje posvetili odpravljanju posledic poplav. Vendar pa se je letovanj udeležilo malo otrok, strah je bil še preveč svež in nikakor niso želeli zapustiti svojih staršev.

Članek je pripravila Živa Logar, strokovna sodelavka Zveze Anite Ogilin in ZPM.

Že od samega začetka smo prizadetim v poplavah nudili tudi terapevtsko svetovanje. Sedanje potrebe po terapevtskem svetovanju so precej drugačne kot tiste, ki so bile tik po poplavah. V ljudeh je ostala paleta različnih občutkov, ki jih ovirajo v vsakdanjem življenju, vendar so se nekako navadili živeti z njimi. Zelo pomembno je, da smo z družinami še vedno tako ali drugače v stiku in da ob vsakem pogovoru z njimi preživimo dovolj časa, da slišimo, kako doživljajo razmere. V vsem tem času nam je uspelo spoznati drug drugega in ustvariti občutek medsebojnega zaupanja, kar nam vsem veliko pomeni. Tako družine ne čutijo več sramu in nesposobnosti, ko izrazijo svoja ranljiva čustva, temveč to razumejo kot priložnost, da postanejo še močnejše, saj občutki strahu, nemoči in negotovosti ohromijo ljudi in jim preprečujejo, da bi funkcionalno pristopili k reševanju težav. Zaupanje družin nam daje priložnost, da jim ponudimo podporo in pomoč, kjer jo potrebujejo, in tako je krog družbe sklenjen. Da bi bili skupaj še naprej uspešni, še vedno nagovarjamo vse za pomoč pri zagotavljanju informacij in smernic tistim, ki jih potrebujejo. Sami namreč prepoznavamo, da so pri ljudeh še vedno informacije, ki se širijo od ust do ust, najboljše in najdragocenejše. Kot pravi stari slovenski pregovor: dober glas seže deveto vas.

Ljudem, ki so jih prizadele poplave, smo vedno govorili in še vedno govorimo, da jih ne bomo pozabili, tudi ko se poplave umaknejo z naslovnic časopisov in so v središču pozornosti spet druge novice. Ljudje so in še dolgo bodo potrebovali pomoč, da bodo njihova bivališča spet postali varni domovi. Ostalo je preveč spominov ter občutek negotovosti in strahu. Ostalo je preveč nedokončanih in neočiščenih domov, z njimi pa na tisoče nerešenih vprašanj. Ostalo pa je tudi nekaj sredstev, ki so jih darovali dobrosrčni posamezniki in podjetja, da bi pomagali obnoviti, kar je narava odnesla v nekaj urah ali uničila za vedno.

Srčni ljudje na sončni strani Alp

Neverjeten odziv ljudi, ki ga v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo, si bomo vsi zapomnili. Bili smo drug ob drugem, drug z drugim, vsak je pomagal po svojih najboljših močeh in vsi smo želeli pomagati. Prioritete in potrebe ljudi so se v trenutku spremenile, postali smo eno. Nikogar ni zanimal ekonomski status prizadetih, niti njihova vera, narodnost, spol, starost ... Vsi so bili enaki, vsi so potrebovali pomoč, nekateri v večjem, drugi v manjšem obsegu. V teh trenutkih sta srčnost in nesebičnost zasijali v vsej svoji veličini in dali novo moč prizadetim v poplavah, ki so jo v teh trenutkih resnično potrebovali.