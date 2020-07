Še dva kriminalista zanikala obljube lastnici Emporio Medicala o imuniteti

Med pogovorom pa so po njegovih besedah ugotovili, da je zaradi svoje vloge tudi Jurkovičeva osumljena dajanja nedovoljenih daril, zaradi česar so jo seznanili s klavzulo zoper samoobtožbo.Nato so se dogovorili, da jim bo izročila dokumente, pri čemer je Kleine, ki pozneje v tej zadevi več ni sodeloval, zanikal, da bi Jurkovičeva pogojevala nadaljnje ovadbe s tem, da se ji podeli imuniteta ali status varovane priče.

Slodej pa je pojasnil, da je bil prisoten ob prvem pogovoru oziroma zaslišanju Jurkovičeve na NPU. Da bosta prišli na NPU, ga je obvestil njegov kolega kriminalist, ki je to informacijo "prinesel" s tožilstva, kjer sta Jurkovičeva in Drašlerjeva pred tem želeli naznaniti kaznivo dejanje. Zakaj tožilstvo ni sprejelo prijave, ampak so ju napotili na NPU, ni vedel.

Po njegovih besedah je Jurkovičeva ob podajanju prijave dejala, da"povsod, ko želi dobiti posel, mora nekaj dati - ali nakazila na transakcijske račune ali pa tudi v gotovini". Kot je dejal, je imel občutek, da je Jurkovičeva naznanila kaznivo dejanje zaradi poslovnega obupa, ni več videla izhoda iz situacije. Ob tem pa je opozorila na to, da z organi pregona sodeluje in želi oziroma pričakuje ugodnosti zaradi tega.

Ob tem je Slodej zanikal, da bi ji kdaj obljubil status imunitete ali zaščitene priče, saj da to niti ni v pristojnosti policije. So jo pa seznanili z določbo v kazenskem zakoniku, da lahko tisti, ki naznani kaznivo dejanje, dobi milejšo kazen.

Po njegovih besedah ji tožilec ni obljubil imunitete

Dejal je tudi, da je Jurkovičeva želela govoriti s tožilcem, ker jo je skrbelo, kaj se bo z njo zgodilo v prihodnje. Zato je dogovoril sestanek s takratnim tožilcem Specializiranega državnega tožilstva Stanislavom Pintarjem. Sestali so se v Celju, Slodej je bil tam, kot je dejal, pasivni poslušalec. Kolikor ve, pa ji tudi tožilec ni obljubil imunitete ali kakšnih ugodnosti.

Ob tem je pojasnil, zakaj so v Emporio Medicalu izvedli hišno preiskavo kljub temu, da je Jurkovičeva kriminalistom sama izročala dokumente oziroma njihove kopije. Ko so bili po predhodnem dogovoru z Jurkovičevo v podjetju in so jim posredovali dokumente, jim niso želeli dati nekih dokumentov, češ da je v njih omenjen tudi kirurg iz Novega mesta. Takrat je ugotovil, da vse dokumentacije ne izročajo, zato so se odločili za preiskavo.

Zatrdil je, da Jurkovičeve, preden je prišla podati kazensko ovadbo, ni poznal. Prav tako je zavrnil kakršnakoli namigovanja, da naj bi imela intimno razmerje.